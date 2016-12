"Tra Musica e Arte" al 55° Festival dei Due Mondi di Spoleto

foto Gianni Marussi Correlati Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Spoleto, Festival dei 2Mondi

Inaugurato il recupero del Sipario Storico raffigurante "L'Apoteosi di Caio Melisso" e "La Camera Ricca" del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, al termine di un lungo e attento lavoro di restauro. Si conclude così la prima importante fase del

restauro del Teatro, che riprenderà subito dopo la fine della 55° edizione del Festival dei 2Mondi.

L’inaugurazione, la cui regia è stata affidata a Quirino Conti, ha seguito ritmi e cadenze di un vero spettacolo nello spettacolo.

Il critico d’arte e giornalista Philippe Daverio ha raccontato, con houmor e leggerezza, la storia del Teatro Caio Melisso fino a

quando le luci si sono lentamente abbassate e un gioco di raggi luminosi ha svelato nel buio i diversi dettagli del sipario storico,

ritornato al suo antico splendore.

Da una porticina dell’apparato scenico è quindi improvvisamente apparsa la sagoma dell’artista Peppe Barra impreziosita dal

costume di scena creato, appositamente per l’occasione, dal grande costumista Piero Tosi e realizzato dalla sartoria Tirelli. Il

Maestro Tosi si è ispirato ai disegni del pittore Jean-Honoré Fragonard rappresentativi delle Maschere del ‘700.

La Maschera accompagnata dalle note di un flauto dolce e una chitarra, ha cantato e recitato in latino, italiano e napoletano:

“Tempus Transit Gelidum” rielaborazione da Carmina Burana; “Che cos’è l’amore” da Antonio Petito; “Piccirè” di Piero

Gallo.

Il Sindaco Daniele Benedetti ha annunciato la fase finale del procedimento per il conferimento della cittadinanza onoraria di Spoleto a Carla Fendi per il suo importante e partecipe contributo alla Città e al Festival dei 2Mondi.

Inaugurata anche, presso la Chiesa della Manna D’Oro, in Piazza del Duomo, a pochi metri dal Teatro, la mostra antologica “Il percorso di un restauro”, che racconta la prima tappa della ristrutturazione. La mostra, arricchita con le immagini storiche del Festival, resterà aperta al pubblico durante tutta la durata della manifestazione (1° luglio – 15 luglio

2012).

La Fondazione Carla Fendi, per il secondo anno consecutivo, ha sponsorizzato l’opera di apertura “Il Giro di Vite” di

Benjamin Britten con la regia di Giorgio Ferrara, che si è tenuta venerdì 29 giugno al Teatro Nuovo Gian CarloMenotti e tutto il cartellone del

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi.



Sabato 30 giugno il direttore statunitense, James Conlon, ha, invece, dato avvio al cartellone del Teatro Caio

Melisso Spazio Carla Fendi con uno straordinario concerto di musiche di Franz Schreker, Alexander Von Zemlinsky e Felix

Mendelssohn - Bartholdy.