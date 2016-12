"Var ve yok" alla Fondazione Marconi di Milano

foto Gianni Marussi

La mostra alla Fondazione Marconi è curata da Marco Bazzini (in catalogo “Quaderno della Fondazione n. 8”, testi del curatore, di Achille Bonito Oliva e dello stesso Isgrò), promossa dall’Università Aydin di Istanbul e dal Coppem (Comitato permanente per il partenariato euromediterraneo dei poteri locali e regionali).

Tra i lavori realizzati per Istanbul spicca tra i 14 codici ottomani cancellati l’opera Il sorriso di Atatürk.

“Un tributo a un ‘cancellatore’ gloriosamente laico, oltreché alieno da ogni fondamentalismo religioso o culturale, che noi europei sentiamo come nostro, e tuttavia turco fino alle midolla, innamorato del proprio paese e, forse, anche delle sue contraddizioni. Anche un gesto controverso come la cancellazione integrale innesca di fatto un processo dialettico, e per ciò stesso vitale, tra l’essere e il non essere delle cose, tra la morte e la vita delle parole, e persino la lingua ottomana, un tempo annichilita, viene in qualche modo preservata e protetta dallo strato di colore che la occulta e la copre, fino a riemergere provvisoriamente non con il peso nostalgico di una tradizione per fortuna dissolta, bensì con il monito disarmante di Pasolini: ‘Solo la rivoluzione salva il passato’. Come dire che per salvaguardare il mondo (non soltanto l’Europa e i paesi che le stanno intorno come la Turchia o la Russia) è a volte necessario scuoterne le fondamenta”.

Nei codici utilizzati la “Storia degli ottomani” di almeno un secolo fa, tra muffe, macchie e tarlature, le cancellature bianche o nere di Isgrò salvano le parole in carattere latino, formando come una mappa della Turchia inconsapevole di essere già parte integrante dell’Europa.

L’allestimento ideato per la Fondazione Marconi ha come immagine guida Istanbul (2010), una grande carta della Turchia dove sono cancellate tutte le città eccetto la capitale.

Emilio Isgrò nel 1964 inventa la cancellatura, contribuendo allo sviluppo della poesia visiva e dell’arte concettuale.

“Alle origini, probabilmente, essa non fu che un gesto: uno dei tanti gesti che gli artisti compivano un tempo per segnare di sé il percorso della vita e del mondo. Essa mi si è di fatto trasformata tra le mani anno per anno, minuto per minuto, piegandosi meglio di quanto volessi o sperassi al mio desiderio d’artista”.

Si pensi in tal senso al gesto di Lucio Fontana nel tagliare la tela, simbolo di sfondamento dello spazio piatto della tela che così trasporta in una tridimensione, sovvertendone il senso.

Nelle prime opere interviene sulle pagine dei libri, di enciclopedie, cancellandone gran parte, facendo affiorare ogni tanto parole o frasi. Poi la cancellatura si sposta dai libri alle carte geografiche, ai telex, agli spartiti musicali. Un suo progetto anche nel cinema con una pellicola che prevedeva solo pochi fotogrammi apparire da un nero imperante. Negli anni Ottanta, il passaggio dal nero al bianco e la focalizzazione sulla musica. Appaiono poi le api a ricercare il miele delle parole, quindi le operose formiche. Ma non si deve pensare alla cancellatura come un oltraggio al testo ma come una trasfigurazione della scrittura in pittura con quei segni che interpretano le mappature del testo. Un atto creativo e non distruttivo. Una riproposizione dei ritmi della pagina scritta.

La cancellatura la rivolge anche su se stesso come nelle due mostre "Dichiaro di non essere Emilio Isgrò" e poi 37 anni dopo con il "Dichiaro di essere Emilio Isgrò".

Il filo sottile dell’arte concettuale si sposa con la poesia visiva tra essere e non essere, tra significato e significante. Il libro si trasforma in libro d’artista, un’opera unica.

Var e yok" alla Fondazione Marconi, lo Studio Marconi '65 espone nello spazio di via Tadino 17, una scelta di opere su carta. Mentre allo Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea di via Senato 24, opere storiche dell'artista: La cancellatura e altri particolari opere 1966-1993 fino lll'8 ottobre.

Per il giugno del 2013 è in preparazione una grande retrospettiva dell’artista presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma.

"Var e yok", in turco "essere e non essere", propone per la prima volta in Italia, dopo una tappa alla Fondazione Boghossian di Bruxelles, i quattordici Codici ottomani che l'artista ha creato appositamente per Istanbul, capitale della cultura europea 2010, nel quadro di una sua grande retrospettiva presso la Taksim Sanat Galerisi, organizzata dal Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato con le tappe fondamentali della sua attività di artista, poeta e scrittore.