Riflessioni riflesse di un grande artista

Il, Fondo Ambiente Italiano, apresente undici videoinstallazioni di un grande artista, un maestro della video art.è di New York, ha da poco superato i sessant'anni. Da sempre usa le immagini in movimento. nei suoi primi lavori riprende performances durante le quali esplora gli effetti della visione sugli apparati ottici. I risultati offrono sensazioni ed emozioni spiazzanti e, nel contempo, coinvolgenti.

Agli inizi degli anni Ottanta, Viola si trasferisce in Giappone, abbraccia filosofie orientali. Le sue opere , così, si arricchiscono di intensa spiritualità. Viola, con la moglie Kira sono due buddisti praticanti. Altrettanto profondi sono i legami con il nostro Paese. Innanzi tutto le origini italiane, il cognome lo ricorda. Dalla nostra storia dell'arte, Bill Viola attinge molto , ricorrendo e sfruttando l'immenso patrimonio iconografico. Guarda a Raffaello, cita la Pietà michelangiolesca, si ispira ad artisti manieristi come il Pontormo. Elaborato così il repertorio iconologico diventa come fluido, liquido, attraversato da una luce particolare, una luce che ricorda gli effetti creati da Caravaggio nelle sue pitture. I suoi video, alcuni veri propri lungometraggi per la durata, fino ai sessanta e oltre minuti, affrontano temi eterni: il senso della vita, la morte, l'uomo e la natura. C'è un'assoluta padronanza tecnica del mezzo, unita in tempi recenti, all'uso delle nuove tecnologie. Qui a Varese, nella bella villa del conte Giuseppe Panza di Biumo, mancato di recente (la Villa e il patrimonio artistico sono gestiti dal FAI), Viola invita a pensare sul significato della parola "riflesso". Ecco allora immagini di uomini e donne bloccati, anzi rallentati, colti in atteggiamenti comuni, semplici quasi banali . Immagini che trascendono, però, la storia, i luoghi, le religioni. Immagini eterne.

BILL VIOLA PER VILLA PANZA

Varese, Villa Panza

Fino al 28 ottobre 2012