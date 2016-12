Triennale di Milano, "Igort-pagine nomadi"

L’iniziativa di portare in scena a Milano le cronache delle tormentate vicende dell’dell’ultimo secolo è nata da un’idea dell’Universitàe del suo Rettore. Attraverso la tecnica del graphic novel, un genere diffuso in tutto il mondo e che sempre più si sta sviluppando anche in Italia, paesaggi, atmosfere, personalità controverse, disegnate in forma di fumetto, diventano autentiche testimonianze storiche.

Il progetto è nato da una collaborazione tra la Triennale di Milano e gli studenti della Facoltà di Arti, Mercati e Patrimoni della Cultura dello Iulm. L’esposizione fa parte di un percorso più ampio chiamato “Gli eclettici dell’arte”, ideato e coordinato dal Prof. Vincenzo Trione.

L’obiettivo è quello di mettere in risalto la componente etica e sociale di un genere letterario ed espressivo che spesso viene considerato solo nella sua dimensione ludica: il graphic novel.

Si tratta di raccontare la realtà, la quotidianità ma anche la novità di situazioni ed esperienze in un modo più semplice e creativo sviluppando le potenzialità del fumetto.

La mostra valorizza i messaggi di forte carica sociale trasmessi dalle ultime opere di Igort, sviluppando gli aspetti relativi alla contestualizzazione storica e agli eventi specifici nell’ottica di un realistico reportage letterario che, attraverso le voci individuali, approfondisca i momenti chiave della Russia e dell’Ucraina del Novecento.

In concomitanza con la mostra sarà presentato anche il libro di” edito da, la casa editrice che l’artista cagliaritano ha fondato nel 2000.

L’esposizione resterà aperta fino al 10 giugno e avrà come protagonista assoluto un capitolo di storia contemporanea, gli eventi drammatici dell’ex Unione Sovietica che rivivono nelle tavole provenienti dalle due ultime pubblicazioni dell’artista cagliaritano.