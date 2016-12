Alice in Wonderland al MART di Rovereto

foto Ufficio stampa

Quale e quanta influenza hanno avuto i racconti di Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898) “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Attraverso lo specchio” sul mondo delle arti visive in 150 anni?

Al Mart di Rovereto le risposte in una mostra organizzata dalla Tate di Liverpool in collaborazione con il Mart e la Kunsthalle Hamburg, curata da Christoph Benjamin Schulz e Gavin Delahunty, con l’assistenza di Eleanor Clayton.



Questa mostra affronta anche il processo creativo dei romanzi, l’adozione dei testi come fonte d’ispirazione nell’arte e la riproposizione di alcuni temi chiave da parte di molti artisti.

Si parte con la prima edizione a stampa di Alice, pubblicata a Londra da MacMillan nel 1865 col titolo “Alice’s Adventures in Wonderland”, con le illustrazioni originali di Sir John Tenniel, che sono ancor oggi quelle che ricordiamo, e una riproduzione del manoscritto originale con i disegni autografi di Lewis Carroll. Carrol, fotografo ed esperto d’arte, vantava amici come Rossetti e Sir John Everett Millais, i cui dipinti sono esposti accanto ai quelli di William Holman Hunt e Arthur Hughes, di cui Carroll parlò nei suoi diari.

In mostra è visibile la sua vasta produzione fotografica.

Alice Pleasance Liddell posò svariate volte nelle scenografie da lui allestite e la sua prima fotografia fu scattata il 3 giugno 1856, quando aveva solo quattro anni, l’ultima a diciotto anni.

Carrol nel 1863 tenne una lunghissima sessione fotografica a casa di Dante Gabriel Rossetti. “Era chiaramente nel suo elemento, felice di questa incursione in un mondo artistico solitamente inaccessibile ai non eletti”, scrive Edward Wakeling nel catalogo.

Dal 1930 i surrealisti furono attratti da quel fantastico mondo, come dimostrano le 12 illustrazioni di Salvador Dalí, le opere di Max Ernst e Dorothea Tanning, ma anche un eccezionale film di René Magritte del 1957, intitolato appunto “Alice in Wonderland”. I Surrealisti inglesi, chiamati “figli di Alice”, sono presenti con opere di Paul Nash, Roland Penrose, Conroy Maddox e F.E. McWilliam.

Tra gli anni ‘60 e ’70 anche l’arte concettuale se ne avvale per l’esplorazione della relazione tra realtà e percezione, come nella Pop e Psychedelic Art. Una sezione ne riunisce opere di Jan Dibbets, Dan Graham, Joseph Kossuth, Yayoi Kusama, Adrian Piper e Marcel Broodthaers.

La sezione finale testimonia come questo legame immaginifico tra sogno e realtà, tra sospensione temporale e viaggio dall’infanzia all’età adulta, tra significati e nonsense, viva nei nostri giorni come nelle cinque straordinarie fotografie di Francesca Woodman (1972/1980), il doppio video di Douglas Gordon “Through a Looking Glass” (1999) e quello di Pierre Huyghe “A smile without a cat” (2202), i disegni di Kiki Smith, i collage di Liliana Porter, le fotografie di Anna Gaskell, e lavori più recenti di Joseph Grigely, Torsten Lauschmann, Jimmy Robert e Annelies Štrba.