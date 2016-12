La terra, il fuoco, la luce, l’acqua, in questa nuova edizione, l’aria, impalpabile, eppure vitale ed essenziale. Una rassegna internazionale di Illustrazione, “I colori del Sacro”, che ha preso in esame, biennio dopo biennio, tutte le diverse declinazioni degli elementi che assicurano e ci danno la vita.

“Abbiamo voluto raccontare con i colori – spiega il Direttore del Museo diocesano di Padova, Andrea Nante – cos’è la voce del vento, il sollievo del soffio, la chiamata dello Spirito. La selezione si è basata sulla qualità delle opere, non certo sulla religione dell’autore, nel tentativo di mettere in risalto, attraverso l’arte, quel sacro che accomuna anche chi non crede”.

Anche questa volta, più di cento artisti di mezzo mondo hanno raccolto l’invito dei curatori della mostra per misurarsi, e confrontarsi, su questo tema. Cristiani, musulmani, ebrei, seguaci di culti orientali oppure indifferenti ed atei, firme famose e celebrate dell’illustrazione, ma anche nuove, freschissime voci.

Nelle diverse tavole originali, l’aria viene rappresentata come brezza e vento, ma anche soffio e respiro, musica, profumo, melodia e parola. Lungo il percorso espositivo, scopriamo la potenza devastante di un tornado, il desiderio di volare dell’uomo, la potenza dell’Assoluto, i sogni, la fantasia, il credo di ciascuno di noi. Ci si rivolge all’infanzia, ma anche al mondo degli adulti.

I lavori saranno esposti sino al tre di giugno nella mostra allestita sotto le volte medioevali del Palazzo Vescovile della Città del Santo. Durante tutto il periodo di apertura della mostra, scuole e gruppi di ragazzi possono partecipare ai laboratori didattici, appositamente studiati e progettati per fasce di età, e condotti da illustratori professionisti.

Museo Diocesano, Piazza Duomo - PadovaLa Mostra chiuderà i battenti il 3 giugno 2012Per info e prenotazioni: +39.049.876.1924In rete: www.icoloridelsacro.org