Giorgio Morandi: il poeta delle “cose ordinarie”

foto Ufficio stampa

A Giorgio Morandi o, come lo aveva definito l’amico Carrà, al poeta delle “cose ordinarie”, è dedicata l’antologica al Museo d’Arte di Lugano (10 marzo-1 luglio 2012).

Circa cento opere (tra disegni, dipinti, acquarelli e incisioni), ordinate da Maria Cristina Bandiera e da Marco Franciolli, che ripercorrono la lunga stagione creativa del maestro bolognese.

A parte la sua breve parentesi futurista (testimoniata in mostra solo da una piccola incisione), dove gli oggetti non sono stati capaci di frantumarsi in caleidoscopi di colori, non ce l’hanno fatta (e più per ragioni etiche che per incapacità fisiche) a spezzettarsi in una ragnatela di linee intersecate, tutt’ al più si sono innervati di sottili fili scuri; la mostra parte dagli anni Venti con una tavolozza che ricorre ai nocciola, al beige, al biscotto, alle gamme più chiare delle terre e ai rosa. Un esempio per tutti: lo splendido Vaso di Fiori - 1920 -, un tempo appartenente alla raccolta Vitali. Nell’incavo di un contenitore dalle morbide linee classicheggianti si raccolgono, in una composizione piramidale, dei boccioli di rosa, i cui petali paiono fatti di terracotta. L’ultima rosa, poi, quella che suggella il compatto bouquet, ha la foggia di una conchiglia, modellata com’è in una pasta calcarea dal perimetro spiraliforme. La gamma si fa invece più malinconica, boschiva, pacata, con toni di muschio, di terra umida e di vapori autunnali (memore della lezione di Chardin e delle atmosfere novecentiste) nella Natura Morta del 1920, con i suoi quattro oggetti allineati su un assito color corteccia: una sfera, un cilindro, una bottiglia e una scodella rovesciata, pronta, quest’ultima, a raccogliere nel proprio incavo la liscia convessità della solida boccia che le sta di fronte.

Nel corso degli anni Venti, Morandi muove questi oggetti (o i fiori) come pedine su una scacchiera. Di volta in volta li avvicina o li allontana, li guarda da sopra o da sotto, li affolla o li dirada, li scorcia, dà loro volume o li appiattisce. I contorni si fanno sempre meno perfetti, più tormentati, vibranti di materia e di luce, per tingersi di squillanti rossi aranciati e di azzurri marini nel corso degli anni Trenta. Poi, negli anni della grande guerra, le ombre si allungano, diventano minacciose, mentre le caraffe e le bottiglie si avvicinano pericolosamente ai margini del piano. La luce, un tempo carezzevole e radente, assume connotazioni allarmate, spettrali. Le cose paiono randage nel loro stesso habitat. E sempre più, tra fiori feriti e scompigliati (la maggior parte dei quali sono visti da tanto vicino che il contenitore è praticamente costretto a rimanere fuori dalla tela), tra quegli oggetti impolverati e da troppo tempo inutilizzati, fanno capolino gigantesche conchiglie. A queste millenarie regine dei mari è ora riservata la ribalta: il mondo non ha tempo per la quotidianità, non gl’importa più delle cose, che giacciono abbandonate al loro solitario destino.

A guerra finita, le compagne di una vita, le fidate bottiglie, difficilmente lasceranno il limitare del piano, al più si coloreranno di nuove tinte. Ma, quelli che Morandi ora trasferisce sulla tela sono colori malati, sofferenti: sono gialli aciduli, rosa aranciati, grigi pensosi, verdi-muffa, bianchi alonati e marroni impuri. Gli oggetti si serrano in compatte brigate, a cercare reciproca solidarietà, mentre le pennellate si fanno sempre più trasparenti e convulse, affannate come sono ad occupare uno spazio che pare sfuggire all’arrivo del pennello. E’ un’aria gravida d’emozioni, di ricordi, di apprensione; è un dipingere che sente l’incalzare del tempo, l’urgenza del silenzio, il desiderio di riflessione. [Molte di queste riflessioni sono state liberamente prese dal testo che avevo scritto per Morandi, Lettere, Abscondita, Milano 2004]

Lorella Giudici