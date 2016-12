I lavori in mostra a Trieste, nel salone degli incanti dell’ex Pescheria, proprio a ridosso del porto, provengono da importanti collezioni private, gallerie d’arte e, in alcuni casi, direttamente dallo studio degli artisti.

Il percorso espositivo, curato da Marco Puntin e Jonathan Turner, comprende anche opere realizzati da alcuni maestri americani della Pop Art, come Rauschenberg, Rosenquist. Ma vi sono anche video maker di fama internazionale, a cominciare da Allora & Calzadilla, con un filmato in super 16 mm.

Una sezione è interamente dedicata agli animali, con dei ‘ritratti’ molto particolari: una scimmia di Andrew Zuckermann, uno squalo dalle fauci spalancate (carboncino su carta di Robert Longo) un serpente di Daniel & Geo Fuchs, un cervo sulle cui corna si esibisce un ginnasta, di Robert Gligorov, un chihuahua di Gabriele Bonato, un tonno di Luigi Serafini. Antonio Riello, artista veneto sempre più spesso impegnato a Londra, provoca poi proponendo dei panda di peluche in una pentola, sui fornelli di un ristorante.

I paesaggi classici della fotografia in bianco e nero di Ansel Adams e le immagini di Robert Mapplethorpe, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, arricchiscono ancor più una mostra che come suggerisce il titolo vede come protagonista madre natura, ritratta nei momenti di lotta, di evoluzione, di rinascita dopo un trauma profondo.

Ottantadue gli artisti contemporanei esposti, provenienti da 18 diversi Paesi (Australia, Cile, Cuba, Germania, Giappone Gran Bretagna, Israele, Italia, Macedonia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera). La Mostra “Il fuoco della Natura” chiuderà i battenti il prossimo 9 aprile, giorno di Pasquetta.

Salone degli Incanti, ex Pescheria - riva Nazario Sauro, 1 TriesteIngresso: intero 6,00 €; ridotto 4,00 €; gratuito fino a 14 anniOrari: da lunedì a venerdì: 11-13 / 16-20 sabato, domenica e festivi: 10-20