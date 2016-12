Marina Abramović:  "The Abramović Method"

Marina Abramović torna a Milano con un nuovo lavoro ideato per il PAC, dopo la grande retrospettiva al MoMA di New York del 2010. L’artista riassume in se tutte le forme espressive legate al corpo. Protagonista indiscussa, di grande fascino e magnetismo, la cui vicenda artistico-esistenziale è scolpita nella storia delle arti performative. Pioniera sin dagli anni ’70, premiata con il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1997, ha spesso superato i propri limiti fisici e psicologici, mettendo in pericolo la sua stessa incolumità, scardinando schemi e convenzioni, scavando nelle proprie paure e in quelle di chi la osservava, saldando l’arte alla vita stessa.



“The Abramović Method” nasce da una riflessione che Marina ha sviluppato partendo dalle sue ultime tre performance: The House With the Ocean View (2002), Seven Easy Pieces (2005) e The Artist is Present (2010).



“Nella mia esperienza, maturata in quaranta anni di carriera, sono arrivata alla conclusione che il pubblico gioca un ruolo molto importante, direi cruciale, nella performance. Senza il pubblico, la performance non ha alcun senso perché, come sosteneva Duchamp, è il pubblico a completare l’opera d’arte. Nel caso della performance, direi che pubblico e performer non sono solo complementari, ma quasi inseparabili”.



Sarà proprio il pubblico, guidato e motivato dall’artista, a vivere e sperimentare le sue “installazioni interattive”. Le opere sono arricchite da vari minerali: ametista, quarzo, tormalina. Un percorso fisico e mentale che trasforma gli spazi del PAC in un’esperienza fatta di buio e luce, assenza e presenza, percezioni spazio-temporali alterate, dove le persone potranno espandere i propri sensi, osservare, imparare ad ascoltare e ascoltarsi.

Con una serie di telescopi i visitatori potranno osservare, dal punto di vista macroscopico e microscopico, chi sceglierà di cimentarsi con le “interactive installations”.

Una selezione di opere precedenti aiuterà i visitatori ad approfondire il “Metodo Abramović”. Da Dozing Consciousness (1997) a Homage to Saint Therese (2009).



Un gruppo selezionato di studenti dell’Accademia di Brera, università ufficiale della mostra, formati da Marina Abramović, guiderà il pubblico dal 26 marzo come depositari del suo Metodo.



In mostra sarà proiettato un estratto del film “ Marina Abramović - The Artist is present”, diretto da Matthew Akers. Il film ha vinto a febbraio il Premio del pubblico al Festival di Berlino 2012.

Anche “The Abramović Method” sarà oggetto del film-documentario diretto da Giada Colagrande, grazie alla Fondazione Furla, di fatto molto legata a Marina Abramović, madrina del Premio Furla 2009. Il film racconterà lo svolgimento del progetto e la conseguente trasformazione mentale e fisica dei partecipanti, diventando parte stessa del Metodo.