3. Carnevale Internazionale dei Ragazzi Favole e Pensieri / Tales and Thoughts

I laboratori si svolgono con la guida degli operatori didattici della Biennale, a cui si affiancano i volontari delle Scuole a orientamento artistico.

Le varie sezioni dal Padiglione Centrale ai Giardini comprendono:

- La sezione “internazionale” con i Paesi che espongono i loro progetti legandosi al tema

- La sezione “giovani creativi” con la partecipazione diretta di giovani e Scuole dove gli studenti possono sperimentare e presentare le loro idee attraverso dimostrazioni dirette

- La sezione “performances dal vivo” organizzate dai settori Danza, Musica e Teatro della

Biennale che animeranno le aree con attività che coinvolgono il pubblico .

Organizzazione evento

1. Telefono organizzatore Info: tel. +39 041 5218828

2. Altri recapiti Info: tel. +39 041 5218828 - promozione@labiennale.org - carnevale.labiennale.org/

La terza edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia è alle battute conclusive. Il 21 febbario calerà il sipario sull’iniziativa. Bilancio positivo, dicono gli organizzatori, che anche quest’anno hanno registrato l’adesione di numerosi paesi ( Australia, Austria, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Romania) Altri, come la Corea, Israele, Serbia, Stati Uniti, Danimarca, Spagna e Polonia hanno manifestato interesse e avviato contatti per per il 2013.L’edizione 2012 è stata caratterizzata da numerose attività di laboratorio. I ragazzi sono stati invitati a immergersi in quello che è stato definito un “Fare creativo” rivolto non solo alle scuole ma anche alle famigie e agli adulti.