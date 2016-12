Ci sono delle foto in bianco e nero , molto suggestive, dell’artista che rientra a casa alle prime luci dell’alba (perché ovviamente il gesto quasi vandalico necessitava dell’oscurità) , alcune delle quali sono state pubblicate nel bel catalogo realizzato per questa retrospettiva .

Tema della mostra è, per espressa volontà dell'artista, la "Lettera", ideogramma di base della nostra scrittura, che occupa un posto importante nella costruzione delle opere di Villeglé.

Un lavoro da archeologo urbano ( così lo definisce Dominique Stella, curatrice della Mostra insieme a Carlo Silvestrin) rigorosamente catalogato, in maniera ragionata ed esaustiva, dagli inizi sino ad oggi, grazie anche alla preziosa collaborazione delle figlie.

Villeglé, oggi ottaseienne in gran forma, conosciuto dal grande pubblico proprio per i suoi collage di manifesti lacerati, incollati e sovrapposti, fa parte ormai della storia dell’arte, unico artista francese vivente ad essere presentato nelle sale del Moma di New York.

A Padova, nella sede espositiva del Centro culturale San Gaetano (l’allestimento è stato super visionato dalo stesso Villeglé), le opere del cosiddetto periodo affichiste si mescolano a una serie di tele pittoriche nelle quali i segni compongono una variazione colorata di frasi lapidarie, di racconti criptati a volte difficili da decifrare, di slogan quasi anarchici.

Un linguaggio creato dall’artista bretone nel 1969, subito dopo una visita di Richard Nixon all’Eliseo. “ Su di un muro della metropolitana – racconta Villeglé – vidi il nome del Presidente americano, scritto con una grafica molto particolare …” Una sorta di alfabeto socio-politico, una sinfonia di colori, parole e lettere che diventano opera d’arte. Costumi ed umori della società vengono così descritti, ancora una volta, al pari degli slogan pubblicitari strappati, giocando sul concetto di “illeggibilità”.

Jacques Villeglè – Lettere e frammenti

Dal 27 gennaio all’11 marzo 2012

In rete: http://www.villegle.fr/







Centro Culturale San Gaetano

Via Altinate

Padova