Adolfo Wildt: Tra Michelangelo e Klimt, L’anima e le forme

ADOLFO WILDT(1868-1931) è stato uno scultore osannato in vita dimenticato , se non condannato , dopo la caduta del fascismo.

La fama, in vita e postuma , dipende da uno dei capolavori in mostra: IL BUSTO DI MUSSOLINI,realizzato nel 1924 su ewspressa richiesta di MARGHERITA SARFATTI,critica d'arte molto vicina al Duce, ispitatrice di correnti come "NOVECENTO" , supporter di moltissimi artisti nel corso del ventennio fino al 1938, cioè fino alla promulgazione delle leggi raziali che la costringeranno a fuggire all'estero.

IN QUESTO CONTESTO, SI MUOVE WILDT. E QUELL'OPERA, IL BUSTO VOLITIVO DI MUSSOLINI , IMPRIME A TUTTA LA SUA STORIA UN TRATTO INCONFONDIBILE , LO LEGA AL FASCISMO, UN GIUDIZIO CHE PESA .

LA MOSTRA AL MUSEI DI SAN DOMENICO CONTESTUALIZZA L'OPERA DI WILDT , AIUTA A SUPERARE PREGIUDIZI RADICATI.

ADOLFO WILDT E' STATO UN GRANDE SCULTORE. FIGLIO DI UN MODESTO PORTIERE DEL COMUNE DI MILANO, SUA CITTA' NATALE, DIVENNE ACCADEMICO DI ITALIA, AL PARI DI GUGLIELMO MARCONI O DI GABRIELE D'ANNUNZIO.

LUI, AUTODIDATTA, FU CHIAMATO A INSEGNARE A BRERA, LA CATTEDRA ERA QUELLA DI DI SCULTURA . DA LUI IMPARARONO ALLIEVI QUALI, TRA GLI ALTRI, LUCIO FONTANA O FAUSTO MELOTTI, FORSE I PIU' NOTI.



ED I DUE SONO PRESENTI A FORLI' CON OPERE CHE SUGGERISCONO LE ANALOGIE TRA IL DOCENTE I DISCENTI.

E' IL TITOLO DELLA MOSTRA CHE SPIEGA LA VIA SEGUITA PER RACCONTARE DEL GRANDE SCULTORE.

"L'ANIMA E LE FORME, DA MICHELANGELO A KLIMT".

IN REALTA', SI PARTE DA FIDIA, QUI PRESENTE IN UNA COPIA ROMANA PROVENIENTE DA ATENE, SI PASSA PER I GRANDI MAESTRI DEL QUATTROCENTO - DA DONATELLO A BRAMANTE, DA ALBRECHT DURER A COSME' TURA, NON IGNORANDO IL GHIRLANDAIO - E SI APPRODA A MICHELANGELO BUONAROTTI.

WILDT E' CLASSICO E ANTICLASSICO NEL CONTEMPO, AFFERMANO GLI STORICI.

PER STORIA PERSONALE - UNO DEI SUOI COMMITTENTI PIU' IMPORTANTI,FRANZ ROSE, ERA PRUSSIANO- GUARDA A QUELLO CHE AVVIENE IN EUROPA, E' AFFASCINATO DAI MOVIMENTI LEGATI ALLA SECESSIONE VIENNESE, A KLIMT , A MUNCH, A BOCKLIN.

IN ITALIA, GLI INTELLETTUALI COME PER ESEMPIO, ARDENGO SOFFICI, LO OSTEGGIANO , LO MIMIZZANO. NON APPARTIENE A NESSUN CLAN.

CADE IN DEPRESSIONE. PER TRE ANNI, DAL 1906 AL 1909, VIVE UNA PROFONDA CRISI. QUASI LA FOLLIA.

"LA NOTTE MENTALE", E' SUA LA DEFINIZIONE.

UN ARTISTA SENZA PACE, ESPRESSIONE DI TUTTE LE CONTRADDIZIONI E LE TENSIONI DEL SUO TEMPO.

DANIELA ANNARO

Tra Michelangelo e Klimt - L’anima e le forme

28 gennaio -17 giugno 2012

28 gennaio -17 giugno 2012

Per informazioni e prenotazioni della Mostra: www.mostrawildt.it; visite guidate e laboratori: tel. 02.43353520 servizi@civita.it

Per informazioni: + 39 02.433.535.20 - +39 199.757.515



