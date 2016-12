Steve McCurry, il grande fotografo al Macro di Roma

foto Ufficio stampa Correlati Mostra al Testaccio di Roma

Steve McCurry (Philadelphia, 1950), uno dei maestri del fotogiornalismo, appellativo che però gli va decisamente stretto, premiato due volte con il World Press Photo Awards, il massimo riconoscimento per la fotografia, ci racconta nello stupore delle luci, con occhi che ci parlano di anima, i territori del Mondo in oltre 200 scatti ed anche per la prima volta i più recenti.

Fabio Novembre ne ha curato la mostra e l’allestimento.

Le immagini pur documentando gli accadimenti, diventano atemporali.

Certi scatti ricordano Madonne rinascimentali, tra Piero della Francesca e Antonello da Messina, come la ragazza pakistana con lo scialle blu petrolio.

Una mostra affollata di anime. Dignitose anche nella sofferenza e nella prevaricazione dei bambini soldato. Anche la natura violata diventa incanto e stupore. Lirica e poesia si mescolano ai colori, alle luci quasi surreali.

Chi non ricorda Sharbat Gula ("Afghan Girl"), la ragazzina afgana dai meravigliosi occhi verdi, ritratta in un campo afgano nel 1984? Copertina mitica di National Geographic l'anno dopo. In mostra tutta la storia di questo epico scatto, icona del conflitto afgano.

Sguardi silenziosi ma che diventano un fiume di parole. Un mosaico variegato di culture diverse, dai mistici scenari e monaci estatici del Tibet alle carcasse di guerra, ai bambini soldato o alla gioia nel bagno purificatore del Gange.

Impressiona la precisione del dettaglio e della composizione anche nelle immagini più drammatiche.

Si potrà camminare e immergersi nel mondo di McCurry fino quasi a percepirne i rumori e gli odori, in un caleidoscopio inebriante.