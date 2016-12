foto Ufficio stampa

“Se fossi nato cento o duecento anni fa, avrei potuto fare lo scultore, ma la fotografia è un mezzo molto veloce per vedere e per fare scultura”.

Robert Mapplethorpe



Per la prima volta a Milano Robert Mapplethorpe in una grande retrospettiva alla Fondazione Forma, in collaborazione con la Robert Mapplethorpe Foundation.

La New York spumeggiante e trasgressiva degli anni ‘60 e ‘80 con l’apoteosi della Pop Art waroliana, del new dada, della body art e del body building, delle performance, in un crescendo scandito dalla liberazione sessuale.

La mostra si articola in sette sezioni, Polaroid (mai esposte) e primi lavori, Autoritratti (anche gli ultimi, già compromesso dall’AIDS e prossimo alla scomparsa 1989), Corpo, Fiori, Patti Smith, Ritratti, Bambini.

“Spesso l’arte contemporanea mi mette in crisi perché la trovo imperfetta. Per essere perfetta non è che debba essere giusta dal punto di vista anatomico. Un ritratto di Picasso è perfetto. Non c’è niente di contestabile. Nelle mie fotografie migliori non c’è niente di contestabile, così é. È quello che cerco di ottenere. Credo che uno potrebbe sfogliare una quantità delle mie fotografie e dire: Ecco, questa somiglia all’artista tale, e questa somiglia all’artista talaltro. Ma mi piacerebbe pensare che le influenze non siano poi troppo forti.

Ricerco la perfezione della forma. Lo faccio con i ritratti. Lo faccio con i peni. Lo faccio con i fiori. Non c'è differenza da un soggetto all'altro: Cerco di catturare qualcosa che potrebbe essere scultura." Robert Mapplethorpe



Il limite tra pornografia e classicismo dei corpi, tra cinismo e purezza é una sottile linea rossa che separa gli scatti di questo personaggio del nostro secolo che non ha avuto timore di rappresentare l’erotismo e l’omosessualità.