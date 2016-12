Sergio Ùnia: l’aspetto emozionale della forma in mostra ad Asti

17:09 - Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti e della Fondazione Palazzo Mazzetti di Asti, presso lo storico Palazzo Ottolenghi vede la luce la personale dello scultore torinese Sergio Ùnia, curata da Giorgia Cassini, con la collaborazione di Giusy Serafino e Fabrizio Gentile, la sesta esposizione organizzata nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea "Creuza de ma".

"Vengo dalla gavetta e ho la fortuna di non aver dovuto darmi delle arie, mai. Ho sempre cercato di fare quello in cui credo, portando avanti le mie ricerche con serietà e spesso anche con l’istinto».La scultura è la mia esistenza, è il modo di rapportami con il prossimo, un impegno di vita. Le emozioni forti che provo lavorando, so che saranno condivise da chi guarderà le mie opere", afferma Ùnia.

"Sergio Ùnia è una delle personalità che dominano la scena della scultura europea - commenta Giorgia Cassini - autore di una ritrattistica tesa a cogliere un particolare momento di vissuto legato alla propria quotidianità di affetti familiari. Di fatto si distingue per la predilezione di temi intimistici e per un certo distacco dalle ricerche plastiche contemporanee. Temi iconografici precipui che interpreta con molte varianti personali, improntando tutta la sua opera al ritorno alle forme e alle proporzioni classiche dove l’energica fermezza del bronzo si diluisce in mitigata dolcezza ignuda secondo i dettami neoclassici".

Sergio Ùnia nasce a Roccaforte di Mondovì (CN), giovanissimo si trasferisce a Torino dove segue i Liberi Corsi di Nudo all’Accademia Albertina. Scultore di fama internazionale, nominato accademico ad honorem dalla Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi sezione scultura in una cerimonia presieduta dal Cardinale Ravasi presso il Pantheon di Roma, sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche. Per la biografia completa si rimanda al sito www.sergiounia.it

Sergio Ùnia: l’aspetto emozionale della forma

SEDE: Palazzo Ottolenghi – Corso Vittorio Alfieri 350 – 14100 Asti

DURATA: 7 - 31 agosto ORARI: da martedì a domenica 10,30 -19,30 Giorni festivi sempre aperto, lunedì chiuso

INGRESSO: libero

INFO: www.palazzomazzetti.it