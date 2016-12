16:29 - L'Amministrazione Comunale di Milano ha deciso di dedicare in modo permanente all’arte della fotografia lo straordinario spazio di Palazzo della Ragione grazie alla collaborazione di Civita, Contrasto e GAmm Giunti, da sempre impegnate nella promozione culturale, nell’organizzazione di eventi e nell’editoria.



Milano era stata già privata anche dello Spazio della Fondazione Forma, per 8 anni il centro più importante dedicato alla fotografia. Forma aveva chiesto alle istituzioni, ATM (proprietaria dell'immobile) e al Comune di Milano, di poter continuare a utilizzare quegli spazi in comodato d’uso, senza pagare più il fitto. Una richiesta irrisoria a fronte degli sforzi imprenditoriali iniziali (più di 5.000.000 di investimento) e del servizio offerto per quasi dieci anni alla città di Milano. Lo spazio è tutt'ora sfitto.

Palazzo della Ragione riaprirà grazie anche a un intervento di miglioramento impiantistico che garantitrà la fruizione continuativa di uno dei palazzi storici più antichi e suggestivi di Milano, dove saranno presentate le migliori espressioni dell’arte fotografica. Un linguaggio che, forse più di altri, sembra oggi capace di interpretare le esigenze e le aspettative di un pubblico crescente e in particolare dei giovani.



Si riparte con una mostra che è già protagonista di un tour internazionale di enorme successo: Genesi di Sebastião Salgado, curata di Lélia Wanick Salgado, dal prossimo 27 giugno al 2 novembre 2014.

La mostra di Salgado sarà quindi il primo prestigioso appuntamento di un nuova programmazione, capace di valorizzare le migliori esperienze maturate in questi anni intorno alla fotografia, a partire da quella della Fondazione Forma per la Fotografia. Insieme alle mostre e ai loro speciali allestimenti, saranno organizzati incontri, presentazioni e workshop e saranno possibili aperture straordinarie per associazioni e aziende interessate. fine Novembre 2014 – Aprile 2015

William Klein, ABC

Walter Bonatti, Nei grandi spazi

Maggio 2015 – Settembre 2015

Grand Tour ITALIA. Viaggio nel nostro paese attraverso 80 anni di grandi fotografie

Ottobre 2015

Edward Burtynsky, Watermark Novembre 2015 – Febbraio 2016

James Nachtwey, Pietas



Palazzo della Ragione Fotografia

Piazza dei Mercanti

Milano

www.palazzodellaragionefotografia.it