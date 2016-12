Morte a Venezia: i nuovi mostri in mostra a Milano

17:03 - "Mostri a Venezia" è una mostra di grande impatto che intende far riflettere sulle grandi navi che quotidianamente minacciano Venezia, che con i loro “inchini” fanno tremare più volte al giorno i suoi preziosi monumenti, che con i loro volumi producono onde e correnti sottomarine che logorano le delicate fondamenta della città, e che con i loro motori inquinano l’aria.

Un atto di denuncia e un gesto d'amore