Le mappe di due vite, doppia antologica a Milano

10:43 - Libri & Libri. Mappe di viaggio nella doppia antologica che vede in esposizione nelle sale della Biblioteca Nazionale Braidense 100 libri d’artista realizzati dal 1974 a oggi da Fernanda Fedi e Gino GIni.

"Mappe di viaggio" Libri & Libri, 1974 - 2014, a cura di Elisabetta Longari, alla Biblioteca Nazionale Braidense una doppia antologica che traccia, a partire dal 1974, il percorso creativo di Fernanda Fedi e Gino Gini intorno al libro d’artista.

Oltre 100 libri-opere, dai libri oggetto, ai libri preziosi, ai libri monotipo, ai libri xerox, ai libri a fisarmonica, testimonianze di costante ricerca artistica sulla parola, sul segno-semantico, sul rapporto tra immagine-scrittura.

"Libri che sono relitti di civiltà ignote e reperti di scavo (Fedi), libri che sembrano studi e bozze mai definitivi per la compilazione di manuali di volo, con piani e rotte e relativi rilevamenti, accertamenti e verifiche (Gini).

Libri di terra (Fedi) e di cielo (Gini), in cui si manifestano apertamente valori opposti e profondamente interconnessi: yin e yang, femminile e maschile", così coglie Elisabetta Longari.

Due personalità, due creatività che dipanano la loro ricerca poetica nel tempo sulle ali della poesia e del segno sulla carta, con lo stesso amore degli emanuensi.

Una mappatura della vita distinta in analisi attenta di Gino e nei segni etruschi di Fernanda. La memoria e il segno, la parola e il suo significato.

Durata della mostra: 11 – 28 giugno 2014

Orari: da lunedì a sabato: 9,30-13,30

Ingresso libero

Catalogo in mostra

Biblioteca Braidense – Sala Maria Teresa

Via Brera, 28

20121 Milano

tel. 02 8646 0907 - www.braidense.it – mail: b-brai.comunicazione@beniculturali.it