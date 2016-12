La Genesi di Sebastião Salgado in mostra a Milano

10:45 - Un progetto durato 8 anni, un canto d’amore per la terra e un monito per gli uomini, Genesi di Sebastião Salgado rappresenta un contributo importante a questo dibattito, con 245 eccezionali immagini.

Milano racconta il pianeta nel suo viaggio verso EXPO 2015. Al Museo di Storia Naturale "La terra vista dal cielo" con i magici occhi di Yann Arthus- Bertrand. Qui, al rinnovato Palazzo della Ragione Fotografia, il canto libero di Sebastião Salgado parte dalla"Genesi" del pianeta, percorrendo in 30 reportage durati 8 anni, la storia del pianeta attraverso i luoghi ancora incontaminati.

Cinque le sezioni, 245 immagini. Si parte con il Sud del pianeta, l'Antartico, l'Argentina e le sue isole; seguono le tante sfacettature dell'Africa per passare poi ai "santuari del pianeta": Madagascar, Papua Nuova Guinea e i territori degli Irian Java, vere isole di biodiversità.

Viene poi incontro l'emisfero Nord, con i suoi territori freddi ma anche con il Colorado. Ultima l'Amazzonia, ancora polmone verde della terra dove si trovano una quantità immensa di specie animali e vegetali. Dal Brasile, con la regione del Pantanal, al Venezuela, ricche anche di splendide catene montuose.



Come ben spiega Lélia Wanick Salgado: "Genesi è la ricerca del mondo delle origini, come ha preso forma, si è evoluto, è esistito per millenni prima che la vita moderna accelerasse i propri ritmi e iniziasse ad allontanarci dall’essenza della nostra natura. È un viaggio attraverso paesaggi terrestri e marini, alla scoperta di popolazioni e animali scampati all’abbraccio del mondo contemporaneo. La prova che il nostro pianeta include tuttora vaste regioni remote, dove la natura regna nel silenzio della sua magnificenza immacolata; autentiche meraviglie nei Poli, nelle foreste pluviali tropicali, nella vastità delle savane e dei deserti roventi, tra montagne coperte dai ghiacciai e nelle isole solitarie. Regioni troppo fredde o aride per qualsiasi cosa salvo per le forme di vita più resistenti, aree che ospitano specie animali e antiche tribù la cui sopravvivenza si fonda proprio sull’isolamento. Fotografie, quelle di Genesi, che aspirano a rivelare tale incanto; un tributo visivo a un pianeta fragile che tutti abbiamo il dovere di proteggere."



Io ho sempre fotografato una sola specie: noi uomini. Con massimo rispetto mi sono avvicinato alle altre specie, animali, vegetali, minerali e ho compreso che tutto ciò che esiste di utile, di importante, di essenziale nel nostro mondo, esisteva già in un tempo anche lontano. Nelle società così dette primitive esisteva già un’idea di solidarietà, di società, di amore":

Sebastião Salgado

Lélia e Sebastião hanno creato nello stato di Minas Gerais in Brasile l’Instituto Terra che ha riconvertito alla foresta equatoriale, che era a rischio di sparizione, una larga area in cui sono stati piantati decine di migliaia di nuovi alberi e in cui la vita della natura è tornata a fluire. L’Instituto Terra è una delle più efficaci realizzazioni pratiche al mondo di rinnovamento del territorio naturale ed è diventata un centro molto importante per la vita culturale della città di Aimorès.

GENESI. Sebastião Salgado

A cura di: Lélia Wanick Salgado

27 giugno – 2 novembre 2014

Palazzo della Ragione Fotografia

Piazza Mercanti, 1

Milano