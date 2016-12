L'intramontabile Marilyn Monroe alla mc2gallery di Milano

10:04 - mc2gallery dedica una mostra all'icona sexy e di stile degli anni '60, la cui memoria ha travalicato intere generazioni per arrivare intatta con tutto il suo fascino ancora oggi: Marilyn Monroe



Marilyn Monroe (1 giugno 1926 - 5 agosto 1962), una donna la cui bellezza e fascino supera indenne il tempo, icona della cultura pop.Gli scatti di Lawrence "Larry" Schiller, allora giovane fotografo, ritraggono Marilyn poco prima della sua tragica scomparsa.Scatti rubati nei backstage di uno dei set cinematografici più famosi o nei momenti di intimità della Diva, come il suo compleanno o mentre si rilassa dietro le quinte o mentre, nuda, esce a bordo piscina (Something's Got to Give) dicendo che voleva "spingere Liz Taylor fuori dalle copertine delle riviste".

Lawrence Schiller immortalò nei suoi scatti una Marilyn diva e donna, forte e fragile, in cerca di conferme e consumata dalla sua voglia di affermazione, in lotta con sè stessa, in bilico perenne tra il personaggio, di bella fatale e la persona, isolata in una profonda solitudine in cui scivolò attraverso i suoi amori e i fantasmi delle sue paure che la divorarono e consumarono fino a quella fatidica notte del 1963. Lasciando, come tutte le grandi icone, un alone di mistero sulla sua fine e una nostalgia per una splendida Diva che si è consumata come una "candela nel vento", come cantava Elton John nella canzone a lei dedicata. La mostra è accompagnata da un prezioso volume rilegato edito da Taschen



Lawrence Schiller

Nato a Brooklyn il 28 dicembre 1936. E' fotografo, scrittore e regista di film e di biografie di cui Marilyn&Me è l'undicesimo libro.

Ha iniziato la sua carriera come fotoreporter per LIFE, Playboy e Paris Match, fotografando alcune delle figure più iconiche degli anni '60, da Lee Harvey Oswald a Robert F. Kennedy, da Ali a Foreman a Redford e Newman. Tra le sue numerose collaborazioni editoriali includono tra il vincitore del Premio Pulitzer scritto con Norman Mailer "il canto del boia", così come cinque libri che sono stati inclusi nella lista dei best-seller dal New York Times. Ha anche diretto sette film e mini serie televisive, e ha vinto cinque premi Emmy.Nel 2005, Schiller ha viaggiato in Cina e oltre due anni ha costruito una collezione di arte contemporanea cinese, che conta oltre 80 dipinti e fotografie. Nel 2007, espone le sue proprie fotografie per la prima volta negli Stati Uniti Marilyn Monroe e in America nel 1960 e da allora la mostra ha girato a Pechino, Cina Sofia, Bulgaria; Hong Kong; Salisburgo, Austria; Miami, Florida e Londra, Inghilterra. Marilyn&Me, Memorie di un fotografo di parole e immagini, undicesimo libro di Schiller, è stato pubblicato da Nan A. Talese, l'impronta di Doubleday in una piccola edizione memorie e da Taschen in una deluxe Collectors Edition con 131 a colori e in bianco e nero. Una mostra delle sue fotografie d'epoca è stato esposto in Francia, Belgio, Inghilterra, New York City e Los Angeles.

Marilyn & Me

ORARI: da martedi a venerdi h 15-20 - sabato su appuntamento

Mostra in collaborazione con MondoGaleria Madrid

Catalogo: disponibile su ordinazione, Edizione Limitata TASCHEN

Termine mostra: 2 maggio 2014



mc2gallery

Via Malaga 4

Milano

mc2gallery@gmail.com - www.mc2gallery.it <http://www.mc2gallery.it>