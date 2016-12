A Milano "Year after year"

16:41 - La mostra “YEAR AFTER YEAR. Opere su carta dalla UBS Art Collection”, curata da Francesco Bonami nasce dalla partnership triennale tra la stessa GAM e UBS. Il percorso espositivo si snoda nelle sale del piano nobile della Villa Reale, con oltre 35mila opere, tra le quali Bonami ha selezionato circa cinquanta disegni su carta di 35 artisti, coprendo un arco temporale che va dagli anni ‘60 sino ad oggi.

In mostra sono esposti, tra gli altri, lavori di Georg Baselitz, Lucian Freud, Robert Gober, Jenny Holzer, Martin Kippenberger, Roy Lichtenstein, Sigmar Polke, Ed Ruscha, Cy Twombly, Robin Winters.

Attraverso un corpus di lavori di grande qualità e pregio, la mostra indaga un medium e una tipologia di opere in grado di restituire aspetti inediti e chiavi di lettura nuove.

La fragilità della carta custodisce l’intimità e la delicatezza del gesto primigenio, la genesi del lavoro artistico, e nel rapporto tra leggerezza del disegno e monumentalità della parete si apre la frontiera dello spazio dipinto.

La mostra si apre con l'opera che le ha dato il titolo "Year after year" di Ed Ruscha, uno degli artisti più significativi della West Cost, e si sviluppa secondo un percorso coerente che segue una ritmica scandita per tematiche, in un dialogo ideale a più voci: tra opera e opera, tra opera e artista, tra opere e luogo.

Mertitorio l'investimento realizzato da UBS nei confronti di giovani artisti, tali erano allora. Similmente a quello praticato dal British Council, nei confronti dei giovani artisti inglesi, presentato al PAC qualche anno fa. Il tempo ha premiato queste scelte lungimiranti.

Accanto alla disponibilità delle opere della propria collezione per la mostra, UBS supporterà GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano nella realizzazione di interventi di valorizzazione e restauro delle collezioni esistenti e del percorso espositivo permanente, con l’obiettivo di avviare in Italia un progetto a sostegno dell’arte e della cultura facendosi promotore di un impegno composito, che mira a valorizzare un gioiello storico, architettonico e artistico della città. “Siamo particolarmente fieri - ha detto Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato di UBS (Italia) – di aver avviato, in Italia, un progetto di partnership culturale, stringendo una alleanza con la città di Milano e con una istituzione di grande pregio e fascino come GAM. Tra UBS e GAM nasce un rapporto all’insegna dell’eccellenza, basato sul dialogo e sul reciproco riconoscersi nell’ampio territorio del collezionismo. Variamo questa alleanza con una mostra che, per la prima volta, presenta in Italia opere dalla UBS Art Collection: è il primo episodio di UBS Next Art, un progetto che ben rappresenta i nostri valori e l’universo di UBS, insieme alla capacità di metterci in ascolto e farci promotori di iniziative e soluzioni in grado di creare ricadute positive per la collettività e il territorio in cui operiamo.”

YEAR AFTER YEAR

fino al 21 giugno

Orari: martedì – domenica 9.00-13.00 e 14.00-19.30 e giovedì 9.00-13.00 e 14.00-22.30

Ingresso libero



Galleria d’Arte Moderna di Milano

via Palestro, 16

Milano

Tel. 02 88445947 FAX 02 77809761