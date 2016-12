"La Terra vista dal cielo" al Museo delle Scienze Naturali di Milano

17:48 - Una mostra-racconto del nostro pianeta in 103 foto a colori. Un lavoro di oltre vent’anni fra panorami incontaminati e sfruttamento irresponsabile dell'uomo. Completa l’esposizione il film "Home" che illustra lo stato di salute del pianeta.

"Yann Arthus-Bertrand: la Terra vista dal cielo", la mostra dedicata all’opera del fotografo e ambientalista francese Yann Arthus-Bertrand al Museo di Storia Naturale di Milano dal 24 giugno al 19 ottobre 2014.

Una selezione dei più bei paesaggi del mondo fotografati dall’alto, con lo scopo di testimoniarne la bellezza e di preservarla attraverso un costante lavoro di monitoraggio dei luoghi. Dagli oceani alle vette delle montagne, dalla savana africana ai ghiacciai antartici, dai crateri vulcanici ai deserti africani, questi scatti attestano un profondo rispetto e amore per la Terra, tanto da essere diventate delle immagini simbolo, come il celebre Cuore di Voh in Nuova Caledonia.

Dalle immagini del mondo visto dal cielo un rapido volo verso la Terra: in mostra sono presenti anche uccelli tassidermizzati, crani, splendidi minerali, fossili da toccare, conchiglie mai esposte, insetti rari, semi e frutti curiosi, provenienti dalle collezioni del Museo di Storia Naturale che dialogano con le immagini di Yann Arthus-Bertrand. “Ho visto la Terra cambiare. L’impatto dell’uomo si vede dal cielo.

Durante i viaggi e le ricerche ho constatato che tutti gli scienziati che ho incontrato condividono la mia stessa inquietudine. Quanto illustrano le mie fotografie, loro dimostrano con le cifre, e le cifre sono inaudite“.

In oltre vent'anni Yann Arthus-Bertrand ha sorvolato i cinque continenti con l’intento di documentare i cambiamenti in corso e l’impatto dell’uomo sui territori, sensibilizzando il maggior numero di persone sull’importanza di uno sviluppo sostenibile. Lungo il percorso espositivo, il fotografo francese ci trasporta in un viaggio emozionante, condividendo con i visitatori lo splendore del nostro pianeta e interrogandosi al tempo stesso sul suo futuro. Bellezza e fragilità: le fotografie sono dirette, potenti, illustrano tesori naturalistici irraggiungibili, panorami mozzafiato, la meraviglia della natura nella sua essenza più incontaminata. Ma Yann Arthus-Bertrand non risparmia una severa critica all’opera dell’uomo, denunciando lo sfruttamento irresponsabile delle risorse della Terra, i disastri causati dalla cementificazione sfrenata, la deforestazione, l’avanzare della desertificazione, il problema dello smaltimento dei rifiuti, il dilagare dell’inquinamento, il riscaldamento globale, la perdita progressiva della biodiversità, lo sfruttamento incosciente delle risorse naturali del pianeta.

Completa l’esposizione il film Home, che segna l’esordio di Yann Arthus-Bertrand alla regia. La pellicola, che nella versione italiana è doppiata da Isabella Rossellini, realizzata con la collaborazione di Luc Besson e Francois-Henri Pinault, è stata girata interamente dal cielo, filmando 120 luoghi in 50 diversi Paesi con l’intento di condividere stupore e preoccupazione sullo stato di salute del pianeta e dei cambiamenti che l’umanità deve affrontare.

Arthus-Bertrand ha creato nel 2005 la Fondation GoodPlanet, che ha dato vita all’iniziativa Action Carbone (www.actioncarbone.org), un programma dedicato alla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra tramite il finanziamento di progetti per lo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili, per il risparmio energetico e per la riforestazione.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, Museo di Storia Naturale di Milano in collaborazione con Silvana Editoriale, in coproduzione Yann Arthus-Betrand e Associazione Forte di Bard. L'esposizione è a cura di Gabriele Accornero e Catherine Arthus-Bertrand.

La Terra vista dal cielo

24 giugno - 19 ottobre 2014

Orari: lunedì chiuso da martedì a domenica: 9.30 - 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti Intero: 8 € Ridotto: 5 Euro Ridotto speciale: 4 € Ridotto famiglia (uno o due adulti + bambini dai 6 ai 14 anni): adulto 7,00 € - bambino 4,00 € - minori di 6 anni gratis

Guide e servizi didattici: Associazione Didattica Museale www.assodidatticamuseale.it

Catalogo: Silvana Editoriale www.silvanaeditoriale.it



Museo di Storia Naturale di Milano

Corso Venezia, 55

20121 Milano