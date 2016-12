"Estoy viva!", i perché di una mostra

18:44 - Il Guatemala ha vissuto per 36 anni una guerra sanguinosa, sfociata in un genocidio che ha causato più di 200.000 morti. Gli indigeni maya erano i nemici pubblici che l'esercito doveva eliminare con ogni genere di tortura, soprattutto perpetrata con accanimento bestiale nei confronti delle donne, meglio se bambine o incinta, la violenza ripetuta e reiterata le avrebbe costrette all'aborto.





Gli indigeni maya sopravvissuti, di etnia ixil, riuscirono a portare sul banco degli imputati tra gli altri il presidente del Parlamento (il generale Efraìn Rìos Sànchez) e il capo dei servizi segreti (Mauricio Rodrìguez Sànchez) con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità. Dopo innumerevoli interventi per bloccare il processo tra cui quello del presidente della Repubblica, risultato poi coinvolto nelle violenze, Efraìn Rìos Sànchez venne condannato a 80 anni di carcere, ma alcune settimane dopo, la condanna e l'intero processo furono annullati dall'attuale governo militare. Quest'anno si dovrebbe riaprire il processo...



"Un inferno sulla terra, allusione trasparente

all'inferno reale nel quale vive il popolo guatemalteco"

Miguel Angel Asturias

Questo è l'inferno che vede Regina José Galindo, Leon d'oro alla Biennale di Venezia del 2005, come miglior giovane artista. Ella stessa oggetto di stupro e di sterminate violenze, assume nella sua pelle, nella sua carne, nelle sue ossa, nella sua anima, tutte le ignobili violenze perpetrate nella sua terra, ma non dimentica che avvengono in tutto il terzo mondo come nel cuore bianco dell'Europa.

Siamo cittadini del mondo, siamo fratelli e sorelle e la bestia ci riguarda tutti.

Nelle riproposizioni testimoniali di quanto accaduto e che continua ad essere perpetrato, Regina "cristicamente" se le assume sul suo esile corpo, ora quarantenne. Le "performance" replicano la morte e la tortura, ma lei una volta terminata l'azione, è viva ciò nonostante, e come tutte le donne guatemalteche si addormenta nella paura e al mattino si risvegla meravigliata: "Estoy viva", malgrado tutto.

La mostra al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano apre la stagione espositiva ritornando a parlare del corpo.

Nella prima sala un video della durata di un'ora, dove Regina rilegge le testimonianze dei sopravissuti, rese al processo, e tra una testimonianza e l'altra viene sottoposta ad una anestesia della bocca per impedirle di continuare. La censura.

Le sezioni in cui si articola la mostra sono tematiche e non cronologiche: Donna, Organico, Violenza, Politica, Morte, Poesie. Un percorso costruito attraverso cortocircuiti e slittamenti, dalle origini ad oggi, che affianca ad alcune delle sue azioni più emblematiche e conosciute, come ¿Quién puede borrar las huellas? (2003), Himenoplastia (2004), Mientras, ellos siguen libres (2007) e Caparazon (2010), opere più recenti e numerosi lavori inediti o mai esposti prima in Italia, come Marabunta e Joroba (2011), Descensión (2013) o la toccante La Verdad, (2013).

Sulle pareti testimonianze di donne offese riportate in ferro battuto, ricordano in modo inequivocabile la scritta che accoglie i visitatori di Auschwitz: "Arbeit macht frei".

Il corpo violato è in simbiosi con la natura violata, la Madre Terra, un terreno di conquista, ma anche un corpo sacrificale, mortificato in attesa di una nuova rinascita. Il sacrificio come purificazione.

Quello che impressiona maggiormente in queste cinque sezioni tematiche in cui è suddivisa la mostra è il rapporto con il pubblico che da testimone diventa attore e a sua volta anche carnefice.

In una performance "Mòvil", Regina è dentro ad una bara d'acciao su un carrello e i presenti si divertivano a farla ruotare e lanciare da una parte all'altra della stanza, come fosse una palla. O ancora in "Punto ciego" le mani degli astanti brancicano il suo corpo nudo e ne inseguono le intime forme. In "Piedra" volontari le urinano sul corpo rannicchiato e nudo, impregnato di terra...

Per il PAC una performance inedita, realizzata appositamente per l'opening, "Exhalaciòn", della durata prevista di tre ore, per 120 persone, su invito, pensata come gesto di sospensione e di scambio simbolico tra l'artista e il pubblico, metafora del legame tra arte, vita e morte. Realizzata in una stanza cubica, totalmente bianca, tenuta ad una temperatura obitoriale, prevedeva l'ingresso di cinque persone alla volta. Una volta entrati, con uno specchio come quelli da trucco, bisognava avvicinarsi al suo corpo nudo e totalmente sedato, avvicinandosi dai piedi alla testa. Lo specchio posto sotto le narici si appannava per il respiro. Segno di vita ma al tempo stesso fugace ed immateriale. Al mio passaggio, ero il quarto "spettatore", Regina si è risvegliata in uno stato di profonda confusione, non realizzando ove fosse e perchè.

La performance è stata sospesa e dopo più di un'ora e mezza ripresa, dopo una nuova sedazione, con il corpo ricoperto da una coperta.

Come nelle altre azioni performative il suo corpo nudo è presentato come morto e questa visione avviene per l'immobilità dovuta alla sedazione profonda. Il suo diventa un corpo "collettivo" nelle rievocazione simbolica degli eventi, oggetto di violenza e al tempo stesso di impotenza. La riproposizione risulta l'unica risposta che Regina riesce a dare come senso alla vita. La testimonianza dell'accaduto nella speranza che questo produca purificazione.

Per questa difficile e coraggiosa mostra sono state raddoppiate le visite guidate.

Il catalogo edito da SKIRA (22 pagine, € 40) è strumento documentale ed esplicativo nei testi dei due curatori Diego Sileo e Eugenio Viola.