Piero Fornasetti, un secolo di follia pratica

12:51 - Triennale Design Museum in occasione del centenario dalla nascita presenta la prima grande e inedita mostra in Italia dedicata a Piero Fornasetti, a cura di Barnaba Fornasetti. Un omaggio a questa figura per evidenziarne l’importanza e ricollocarla correttamente nell’ambito del dibattito critico e teorico sull’ornamento come elemento strutturale del progetto.



Piero Fornasetti, pittore, stampatore, progettista, collezionista, stilista, raffinato artigiano, decoratore, gallerista e ideatore di mostre, Una personalità estremamente ricca e complessa. Ha disegnato e realizzato circa 13.000 tra oggetti e decorazioni: un universo fatto in egual misura di rigore progettuale, artistico e artigianale come di fantasia sfrenata, invenzione surrealista e poesia.

Non compreso e oggetto di ostracismo dal grigio rigore razionalista, imperante nell’architettura, che vide e considerò il suo fare come "le ottime cose di pessimo gusto" di gozzaniana memoria, non comprendendo affatto la sua capacità di stravolgere gli elementi in una sovversione duschampiana.

Il percorso della mostra si articola in sezioni che spaziano dagli esordi pittorici vicini al Novecento alla stamperia di libri d’artista, dalla stretta collaborazione con Giò Ponti negli anni ’50 e ’60, ai più difficili anni ’70 e fino al 1988, anno della sua morte. In mostra oltre 1.000 pezzi, provenienti per la maggior parte dallo straordinario Archivio curato da Barnaba Fornasetti, che prosegue ancora oggi l’attività avviata dal padre.

Entrare in Triennale e lasciarsi travolgere da un'impressionante quantità di oggetti, declinati nelle forme e nei modi più dissacranti, all'insegna della giocosa felicità, è un tutt'uno con questa mostra, allestita in modo impeccabile. E' come godere di una tersa giornata di sole in un cupo inverno.

La speranza è che le scuole approfittino di questa mostra, occasione imperdibile per far scoprire cosa sia creatività.

Tre suggerimenti: ci vogliono gli occhi per guardare, il cuore per racchiudere le emozioni e la mente per ricordarle.



Catalogo: Corraini Edizioni

Orari: Martedi - Domenica 10.30 - 20.30 / Giovedi 10.30 - 23.00

Biglietti: Ingresso: € 8,00/6,50/



13 novembre 2013 – 9 febbraio 2014





Triennale di Milano

viale Alemagna 6

Milano

www.triennale.org