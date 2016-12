Milano, a Villa Necchi in mostra la ceramica

16:13 - Fino a lunedì 6 gennaio 2014 negli spazi straordinari di Villa Necchi Campiglio sono esposte un centinaio di opere caratterizzate da stili, tecniche e ispirazioni culturali differenti, tutte prodotte con eccezionale maestria e sensibilità artistica senza pari: da Antonia Campiad Alessandro Mendini, da Bertozzi e Casoni a Franz Staehler e ancora Antonella Ravagli, Paolo Anselmo, Alfredo Gioventù, Bottega Gatti, Ugo La Pietra, Giacomo Alessi, Guido De Zan e molti altri artisti.



La mostra "Arte Ceramica oggi in Italia", a cura del noto artista e gallerista Jean Blanchaert con la collaborazione di Viola Emaldi e il coordinamento di Irina Eschenazi Focsaneanu, è un'importante rassegna di ceramiche d'autore, firmate dai più famosi maestri ceramisti, designer e artisti italiani, unica nel suo genere in Italia, si pone l'obiettivo di raccontare l'eccellenza che caratterizza oggi l'arte ceramica italiana.

Hanno aderito al progetto maestri che hanno fatto la storia dell'arte e del design nel mondo della ceramica come: Alessandro Mendini, Antonia Campi, Bertozzi &Casoni, Bottega Gatti, Bruno Gambone, Candido Fior, Franz Staehler, Giacomo Alessi, Giorgio Robustelli, Giosetta Fioroni, Giovanni Cimatti, Giuseppe Ducrot, Guido De Zan, Ivo Sassi, Mario Botta, Nino Caruso, Paolo Staccioli, Rosanna Bianchi Piccoli, Ugo La Pietra. E inoltre Abdon Zani, Adriano Leverone, Adriano Pompa, Alberto Mingotti , Alfredo Gioventù, Ana Hillar, Andrea Salvatori, Anna Gili, Annalisa Guerri, Antonella Cimatti, Antonella Ravagli, Antonietta Mazzotti, Bottega Vignoli, Bruno Gambone, Caterina Lai, Cesare Beltramo, Chiara Lecca, Claudio Carrieri, Cristina D'Alberto, David Casini, Elvira Keller, Enzo Apruzzese, Eri Dewa, Fiorenza Pancino, Fos Ceramiche, Fosca Boggi, Francesco Ardini Franco Raggi, Gabriella Sacchi, Gerry De Bastiano, Giò Urbinati, Giorgio Laveri, Giorgio di Palma, Giuseppe Coppola, Guido Mariani, Jozsef Simon Zsolt, Laura Scopa, Lidia Marti, Luciano Laghi, Lorenza Boisi, Lorenza Morandotti, Luca Scacchetti, Maria Agozzino, Mariano Fuga, Martha Pachòn Rodriguez, Michal Rosenberger , Mirco Denicolò, Mirta Morigi, Monica Borca, Monica Zauli, Monika Grycko, Muky, Nedo Merendi, Oscar Dominguez, Paolo Anselmo, Paola Navone, Paola Staccioli, Paolo Polloniato, Pastorebovina, Petra Sarda, Primo Formenti, Remo Rachini, Rita Miranda, Roberto Cambi, Roberto Renzi, Rolando Giovannini, Sandro Lorenzini, Silvia Celeste Calcagno, Silvia Chiarini, Simone Fumagalli, Simone Negri, Sprout, Stefania Pennacchio, Stefano Medaglia, Terrapintada, Tonino Negri, Tristano di Robilant, Vincenzo Del Monaco.

L'allestimento è modulato in base alla natura delle opere: il percorso espositivo inizia in giardino con una serie di sculture e prosegue all'interno della Villa, integrandosi perfettamente con gli arredi déco disegnati dall'architetto Piero Portaluppi, quasi fossero oggetti di famiglia. La mostra prende poi corpo al piano terra e al primo piano per concludersi, tra installazioni, piccoli e grandi pezzi unici, nello spazio espositivo del sottotetto. Le opere in mostra saranno in vendita e, grazie alla generosità degli artisti, parte del ricavato verrà devoluto al FAI.

Con il Patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, la manifestazione è resa possibile grazie al prezioso contributo di Eni, che in qualità di partner principale del calendario degli "Eventi nei Beni del FAI" sostiene la Fondazione in questo importante progetto. Rinnovano il loro contributo PIRELLI, che da molti anni sostiene la Fondazione, e Cedral Tassoni, marchio storico italiano che per il secondo anno consecutivo ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la naturalità del suo prodotto al FAI.

Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Orari: tutti i giorni a esclusione dei lunedì e martedì non festivi dalle ore 10 alle 18.00

Durante le festività natalizie la Villa restarà chiusa dal 23 al 26 dicembre, 30 e 31 dicembre e 1 gennaio.



Biglietti: "Arte Ceramica oggi in Italia" con visita alla Villa: Adulti 11 €; Ragazzi (4-14 anni) 4 €; Iscritti FAI 4 €



Villa Necchi Campiglio

Via Mozart 14

Milano

tel. 02.76340121 - fainecchi@fondoambiente.it