La camera delle meraviglie incanta Milano

14:59 - L’esposizione si snoda nelle due sedi di via Manzoni e di Piazza della Scala: per la prima volta il Museo Poldi Pezzoli e le Gallerie d’Italia, situati nel cuore storico e più rappresentativo della Milano illuminata, si fondono in un unico percorso espositivo ed esperienziale.

Le due mostre, a cura di Lavinia Galli e Martina Mazzotta, realizzate in collaborazione con la Fondazione Antonio Mazzotta, ripercorrono il fenomeno delle Wunderkammern, le “stanze delle meraviglie”, nate in epoca tardo rinascimentale, e accosta a questi manufatti opere di artisti contemporanei, creando un dialogo tra passato e presente, dal Surrealismo ad oggi. Ne nascono relazioni, somiglianze, fascinazioni e punti di convergenza in cui la natura gioca un ruolo fondamentale. Milano "privata" si prepara all'appuntamento con EXPO2015.Tra gli artisti in mostra sono presenti: Emilio Isgrò ed Elisa Sighicelli, Alik Cavaliere, Giuliana Cuneaz, Marcel Duchamp, Damien Hirst, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, Mario Merz e Studio Azzurro, Roberto Kusterle, Pino Pascali...



Tornare alla meraviglia - Questa mostra viene incontro ad una necessità sempre più sentita di tornare alla meraviglia e alla natura attraverso l’arte, in un momento di crisi totale di valori e di inconsistenza ed escatologia dell'arte contemporanea, che si muove in spazi espositivi, anche prestigiosi, in base a regole di mercato, imposte da un gruppo di famosissimi curator iche si potrebbe dire, in tal caso, in netto conflitto d'interessi, e che oltre a drogare il mercato, provocano un allontanamento progressivo del pubblico nei confronti dell'arte contemporanea che invece ha dei validi e significativi artisti che sanno far di pennello o di scalpello, o attraverso la visone fotografica, riescono a far vibrare le emozioni degli spettatori. Al Poldi Pezzoli, tempio del collezionismo privato e custode di oggetti da Wunderkammer, ed esso stesso Wunderkammer, sono riunite per la prima volta insieme le raccolte di tre grandi protagonisti del collezionismo enciclopedico italiano, Ulisse Aldrovandi (Bologna 1522-1605), Manfredo Settala (Milano 1600-1680), e Ferdinando Cospi (Bologna 1606-1686), si è voluto individuare un filo rosso che attraversa il Sette e l’Ottocento, con un affondo su Gian Giacomo Poldi Pezzoli (Milano 1822-1879).



Lasciatevi trasportare dalle emozioni e dalla bellezza degli spazi espositivi. Suggestioni e fascinazioni vi balzeranno incontro e vi riconciglieranno con la tranquillità interiore che la bellezza sa dare.

Annalisa Zanni, nel presentare con Martina Mazzotta la mostra, ha annunciato che nel 2014 il Museo Poldi Pezzoli sarà ambasciatore dell'Italia in Giappone, a Tokyo, per un’ampia mostra con 80 suoi capolavori il tutto in attesa dell’Expo 2015 che aumenterà ulteriormente gli arrivi a Milano anche da quella parte del mondo.



La mostra è stata realizzata grazie a Eni, main partner dell’iniziativa, e Regione Lombardia, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Patrocinio di: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie, Comune di Milano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano.



Wunderkammer. Arte, Natura, Meraviglia ieri e oggi A cura di Lavinia Galli e Martina Mazzotta



Catalogo: edito da Skira, Edizioni Gabriele Mazzotta, contiene saggi e schede delle opere esposte.



Orari :Museo Poldi Pezzoli da mercoledì a lunedì 10-18, martedì chiuso Gallerie d’Italia da martedì a domenica 9,30-19,30 (ultimo ingresso 18,30), giovedì 9,30-22,30 (ultimo ingresso 21,30), lunedì chiuso



Biglietti: Museo Poldi Pezzoli intero 9 euro - ridotto 6 euro - gratuito bambini fino a 10 anni



Gallerie d’Italia gratuito



Informazioni: www.museopoldipezzoli.it - www.gallerieditalia.com - www.mazzotta.it Un percorso didattico-museale è stato ideato da Civita, Museo Poldi Pezzoli e Intesa Sanpaolo. Viene proposto in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli, articolata in due sedi museali con un itinerario artistico dal Cinquecento alla contemporaneità. Il percorso è strutturato tenendo conto sia dei programmi scolastici ministeriali sia delle varie fasce di età, adattando i linguaggi e gli strumenti alle diverse tipologie di pubblico, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Può essere realizzato anche con bambini / ragazzi disabili.



Gallerie d’Italia Piazza della Scala Milano



Museo Poldi Pezzoli Via Manzoni 12 Milano