In mostra Le Irrealtà Visibili. L’essenza dell’arte fotografica di Gianni E. A. Marussi

17:10 - “Le Irrealtà Visibili. L’essenza dell’arte fotografica di Gianni E. A. Marussi”, è la bella mostra personale dedicata alla produzione fotografica di Gianni E. Marussi, ideata e curata dalla dottoressa Giorgia Cassini, in programma presso la Società Umanitaria nel suggestivo Chiostro dei Glicini a Milano fino al 14 dicembre.

A un mese di distanza dal grande riscontro di pubblico e di critica ottenuto dall’antologica “Anima e materia”, la mostra, patrocinata dalla Società Umanitaria e da Arte da mangiare, mangiare Arte. Marussi è ora protagonista di una esposizione incentrata sull’’arte fotografica, circoscritta ad un preciso tema iconografico, quello delle raffigurazioni sacre, come importante appuntamento artistico e come possibile momento di riflessione. In mostra anche gli scatti delle opere, realizzati nella precedente antologica, scelti dai visitatori per "affinità elettive".



“Il ciclo fotografico di sacre raffigurazioni che Gianni Ettore Andrea Marussi espone alla Società Umanitaria appare strettamente legato all’architettura del chiostro rinascimentale sede della mostra – afferma Giorgia Cassini – L’artista sfrutta genialmente il vincolo ambientale e lo risolve con invenzioni compositive di assoluta novità, libere dalla tradizione classica del soggetto iconografico che magistralmente ritrae. Un patrimonio d’immagini, di raffigurazioni simboliche, che si inseriscono in piena armonia di spirito con l’ex convento francescano quattrocentesco. Fotografie che presentano un carattere di estrema vivacità espressiva, improntato ora ad un senso rigoroso del soggetto interpretato con piglio descrittivo, ora ad un fresco spirito creativo volto ad evocare mistiche presenze sovraumane. "



Le opere di Gianni E. A. Marussi sono esposte in permanenza in prestigiose sedi italiane ed estere, tra cui per brevità si rammentano: Città del Messico: Museo d’Arte Moderna; Pechino: Museo di Storia Cinese ed Istituto Italiano di Cultura; Gallarate (Va): Civica Galleria d’Arte Moderna; Genova Pegli: Galleria d’Arte Permanente; Milano: Banca Mercantile Italiana; Milano: Galleria Milan Art Center; San Pietro in Cerro (PC), Museum in Motion; ; Volandia, Parco e Museo del volo, Somma Lombardo (VA).



Le Irrealtà Visibili. L’essenza dell’arte fotografica di Gianni E.A. Marussi

a cura di Giorgia Cassini

Dal 9 dicembre al 14 dicembre 2013

Orari: 9.30 - 20.00



Società Umanitaria, Chiostro dei Glicini

Via San Barnaba 38

Milano