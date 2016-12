Il MA*GA riapre dopo l'incendio e dice grazie agli artisti

17:55 - A distanza di nove mesi dall’incendio che il 14 febbraio scorso lesionò gravemente l’edificio, riapre il MA*GA di Gallarate. L’apertura riguarda un’intera ala del museo, bonificata e riallestita grazie all’impegno e al contributo del Comune di Gallarate, di Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo, per permettere la ripresa delle attività culturali ed espositive sino ad oggi ospitate in diverse sedi cittadine e regionali. La città ritrova, così, il suo principale spazio espositivo nonché luogo privilegiato di incontro.

Per l’occasione, è stata organizzata un’iniziativa di raccolta fondi proprio per velocizzare il recupero totale dell’intera struttura.

Fino al 22 dicembre 2013 , infatti, è in programma WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS. Artisti per il MA*GA, un progetto che vede coinvolti tra i 181 artisti, anche i grandi nomi dell’arte, che hanno voluto donare un’opera al Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate e la cui cessione servirà a finanziare parte dei futuri lavori del Museo MA*GA.

“With a Little Help from my Friends” è una tappa nel percorso del MA*GA: il nostro cammino è stato reso più difficile e arduo dall’incendio del 14 febbraio, ma il museo non si è mai fermato – per Giacomo Buonanno, Presidente della Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella che gestisce il MA*GA. - Nonostante le difficoltà legate all’assenza di una sede propria, la Fondazione ha proseguito tutte le attività delocalizzandole: la collezione è stata presentata prima in Triennale a Milano e poi in Villa Reale a Monza, la didattica è stata portata nelle scuole e negli spazi messi a disposizione da altre associazioni culturali della città di Gallarate e nei comuni limitrofi, la conservazione delle opere ha trovato nei “vecchi” locali della Galleria d’Arte Moderna lo spazio per poter superare tutte le conseguenze dell’incendio".

Il MA*GA, oltre ad allestire mostre temporanee (come le monografiche dedicate a Modigliani e Giacometti), possiede una collezione di più di 5.000 opere tra dipinti, sculture, disegni, installazioni, ceramiche, libri d’artista, opere multimediali, fotografie, oggetti di design e opere di grafica, offrendo un panorama degli orientamenti che hanno animato la scena artistica nazionale dalla metà del Novecento ai giorni nostri. Numerose di queste opere sono state donate dal Premio Gallarate e dagli artisti, altre concesse in deposito temporaneo da collezionisti privati.

I 181 artisti di WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

Alis Filliol, Attilio Alfieri, Luca Alinari, Luca Andreoni, Salvatore Anelli, Franco Angeleri, Nanni Balestrini, Anna Barbara, Gabriella Barioni, Roberto Barni, Massimo Bartolini, Marion Baruc, Erica Battello, Marilla Battilana, Michele Bazzana, Gabriella Benedini, Riccardo Benvenuti, Luisi Bergamini, Carlo Bernardini, Ennio Bertrand, Mariella Bettineschi, Lilliana Bianchi, Bianco Valente, Julien Blaine, Irma Blank, Floriano Bodini, Elisa Bollazzi, Giorgio Bongiorni, Filippo Borella, Francois Bory, Angelo Bozzola, Giannetto Bravi, Remo Brindisi, Bruscoli, Umberto Buscioni, Vincenzo Cabiati, Pierluigi Calignano, Claudio Calzavacca, Chiara Camoni, Ciriaco Campus, Canarezza Coro, Canecapovolto, Gianni Caravaggio, Eugenio Carmi, Roberto Carullo, Luciano Caruso, David Casini, Gianni Cassani, Dino Castelvecchio, Giuseppe Cattagni, Alice Cattaneo, Giuseppe Chiari, Pietro Cicoli, Conte, Primo Conti, Azelio Corni, Roberto Crippa, Ermanno Cristini, Cuomo E Iorio, Jakob De Chirico, Dean-E Mei, Antonio Del Donno , Paolo Della Bella, Barbara Deponti, Paola Di Bello, Pino Di Gennaro, Pietro Di Lecce, Chiara Diamantini, Marcello Diottallevi, Piero Dorazio, Amleto Emery, Ferdinanda Fedi, Anny Ferrario, Giovanni Ferrario, Giannetto Fieschi, Franco Flaccavento, Michela Formenti, Franco Fossa, Aldo Frangioni, Fabrizio Galli, Armida Gandini, Fabrizio Garghetti, Debora Garritani, Annamaria Gelmi, Marco Gerbi, Gino Gini, Marina Giordano, Leon Gischia, Ferdinando Greco, Riccardo Guarenti, Paolo Guerra, Eva Hodinova, Paolo Iacchetti, Ernesto Jannini, Ugo La Pietra, Aldo Lanzini, Sergio Limonta, Luca Lischetti, Maik E Dirk Lobbert, Ferruccio Locarno, Salvatore Lovaglio, Lu Demo, Piero Maffessoli, Gianni Maffi, Andrea Magaraggia, Ruggero Maggi, Antonio Mancini, Niccolò Mandelli Contegni, Diego Marcon, Francesco Marelli, Arnoldo Marinai, Ruggero Marrani, Manuela Martines, Gianni Ettrore Andrea Marussi, Galliano Mazzon, Vittorio Messina, Luca Missoni, Ottavio Missoni, Ottonella Moccellin e Nicola Pellegrini, Vinicio Momoli, Maurizio Montagna, Fernando Montagner, Marcello Morandini, Giovanni Morbin, Franca Munafò, Franco Nardi, Giancarlo Norese, Luciano Ori, Ferdinando Pagani, Maria Letizia Palamà, Mario Paschetta, Simone Patarini, Antonio Maria Pecchini, Peruz, Lucia Pescador, Peter Hide, Antonio Piazza, Lorenzo Piemonti, Mariano Pieroni, Domenico Pievani, Lamberto Pignotti, Pino Pinelli, Tarcisio Pingitore, Ambra Pittoni, Vera Portadino, Giancarlo Pozzi, Benedetto Predazzi, Luigi Presicce, Antonio Quattrini, Maria Pia Roncoroni, Eriberto Rossi, Bruno Saeti, Nicola Samorì, Luigi Sandroni, Lidia Sanvito, Paul Flavien Sarano, Giorgio Scano, Luca Scarabelli, Marcello Schiavo, Paolo Scirpa, Mariuccia Secol, Gabriella Siciliano, Francesco Simeti, Federico Simonelli, Skim, Berty Skuber, Osvaldo Spagnulo, Valdi Spagnulo, Alessandra Spranzi, Tino Stefanoni, Carmelo Todoverto, Enzo Umbaca, Giorgio Vicentini, Luca Vitone, Massimo Volponi, Emmet Williams, William Xerra, Marco Zambinetti, Alberto Zamboni, Silvio Zanella, Bruna Zanon.

Per tutta la durata della mostra saranno organizzate attività educative, conferenze, laboratori e visite al cantiere in ricostruzione, a ingresso gratuito.

Sabato 21 dicembre

Ore 16:30 - Conferenza per il ciclo: “Intervista con…” Il Cinema d’artista, a cura di Alessandro Castiglioni

Ore 15.30 - The Blockade (92’36’’), di Igor Bezinovic (HR) - Mediterranea 16

Domenica 22 dicembre

Dalle 15:00 alle 18:00 - Laboratorio per famiglie: “a misura d’albero” - Visita guidata al cantiere per adulti e bambini

All’interno del Videofocus Mediterranea 16 saranno inoltre proiettati i video di: SRSS di Hanna Hildebrand e Paul Wiersbrinski (IT-DE), Walking on the water di Virginia Zanetti (IT), Light Horizon di Randa Maddah (SY), Untitled (what was it like growing up with the war) di Esmir Prlja (BA), The audience is present di Lilo Nein (AT), Kaskada TV di Bujar Sylejmani (KS), Teatro anatomico di Silvia Giambrone (IT).

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

Artisti per il MA*GA

fino al 22 dicembre 2013

Ingresso libero

Orari: martedì – mercoledì - venerdì 10.00-18.30; giovedì 11.00 – 21.00; sabato - domenica 11.00-19.00. Lunedì chiuso

Info: Tel. +39 0331 706011 - Fax +39 0331 706048 - info@museomaga.it - www.museomaga.it - http://www.facebook.com/museo.maga - http://www.youtube.com/MagaMuseo



MA*GA

Via De Magri 1

Gallarate