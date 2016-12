2 novembre 2014 Mostra open air: opere di Antonio Ievolella esposte nei luoghi simbolo di Padova "La mostra come arte perenne" dell'artista di origini campane, che si compone di dodici sculture, resterà aperta fino all'11 gennaio 2015 di PAOLO BRINIS Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:50 - Campano di nascita ma padovano di adozione, Antonio Ievolella da anni vive nella città del Santo. All’inizio lavorava il legno ed il piombo poi, dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1988, la svolta, e l’utilizzo in prevalenza dell’acciaio corten, con quell’effetto ruggine che oggi tanto piace anche nel mondo del design. Finalmente il Comune di Padova ha deciso di rendergli omaggio con una mostra ospitata in Galleria Cavour, proprio al centro dell’omonima piazza. Opere di piccole dimensioni, disegni e carte con tecniche miste, maquettes per le grandi installazioni.

Perché è proprio lavorando sulle grandi dimensioni, trasformando la materia in forma, che Ievolella esprime al meglio la sua ispirazione creativa. Ecco allora che dodici sculture monumentali realizzate dal baffuto artista 62enne sono state posizionate nei luoghi più rappresentativi di Padova: Loggia della Gran Guardia, piazzale San Giovanni, piazzale Stazione, piazzetta Valentini Terrani, piazzetta Pedrocchi, Porta Santa Croce, via Giotto, via Gozzi, via Gualchiere, riviera Ponti Romani, via San Fermo. Relitti di imbarcazioni, cetacei stilizzati, forme astratte, antichi guerrieri oltre ad una monumentale otre vengono ad interagire con l’ambiente circostante, in una sorta di museo “open air” che incuriosisce e coinvolge chi si trova a passarvi davanti.



La mostra “Antonio Ievolella – La scultura come arte perenne” rimarrà aperta fino all’11 gennaio 2015. Orario 10 -13 / 15-19 chiuso lunedì non festivi, Natale, Santo Stefano e Capodanno. Servizio Mostre – Settore Attività Culturali Comune di Padova