Morto scrittore Gabriele Cremonini

E' morto, a Bologna, dopo una grave malattia, lo scrittore e giornalista Gabriele Cremonini. Ha lavorato per anni per il teatro e per la televisione, collaborando con Bibi Ballandi all'organizzazione dei programmi con Celentano, Morandi e Fiorello e lavorando a stretto contatto con Lucio Dalla. Ha pubblicato numerosi romanzi, fra cui la trilogia noir ambientata sull'Appennino, "Sputasangue", "Amanita" e "Dinda".