Morto il poeta Derek Walcott, fu premio Nobel per la Letteratura

La sua poesia monumentale, tra cui un'autobiografia di 1.973 versi, gli ha assicurato una reputazione internazionale, che gli valse il premio Nobel. Questo è stato poi accompagnato da una carriera teatrale condotta per lo più nelle isole della sua nascita come regista e scrittore con più di 80 opere con la sua firma, tra cui "The Castaway and Other Poems" (1965) e "The Gulf" (1970).



Le sue opere in italiano si trovano nel catalogo Adelphi: "Mappa del Mondo Nuovo" (1992), "Ti-Jean e i suoi fratelli - Sogno sul Monte della Scimmi" (1993), "Prima luce" (2001), "Omeros" (2003), "Il levriero di Tiepolo" (2005), "Isole. Poesie scelte" (1948-2004), "La voce del crepuscolo" (2013), "Egrette bianche" (2015).



Per il poeta giamaicano Kei Miller, il contributo più importante di Walcott è stato forse "la sua affermazione come identità caraibica che lo ha portato a comprendere tutta l'esperienza umana."



Nel 2012 dichiarò al Guardian che si sentiva ancora definito come "scrittore nero" negli Stati Uniti e nel Regno Unito. "E' un pò ridicolo. La divisione del teatro nero e del teatro nero continua ancora, e non vuole essere una parte di una di queste definizioni. Sono uno scrittore caraibico."