Morto a 89 anni lo scultore Robert Indiana, creatore di "LOVE"

L'artista pop Robert Indiana, conosciuto in particolare per la sua serie di sculture "LOVE" degli anni 60, è morto nella sua isola al largo della costa del Maine a 89 anni. Indiana è deceduto sabato scorso per insufficienza respiratoria, ma la notizia è stata data ora dal suo avvocato James Brannan. Le sculture "LOVE" dell'artista, in cui la "L" e una "O" piegata sono appoggiate sopra alla "V" e alla "E", sono riconoscibili in tutto il mondo.