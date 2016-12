Mondadori Portfolio apre per la prima volta al pubblico il suo archivio fotografico ed espone 50 scatti inediti

La mostraLa donna allo specchio rappresenta un percorso visivo di grande impatto estetico ed emotivo: attraverso personaggi, eventi, arte e luoghi simbolo di due decenni. Le immagini sono state realizzate dai più illustri interpreti del fotogiornalismo che hanno lavorato per le teste mondadoriane, tra cui: Mario De Biasi, Angelo Cozzi, Francesco Ferruzzi, Pino Grossetti, Elsa Haertter, Franco Petazzi, Marisa Rastellini, Giorgio Lotti. Oltre alle 50 foto esclusive ci saranno anche 15 immagini di cover storiche della rivista Grazia.



Il percorso della mostra sarà suddiviso in quattro ambiti:



- Astrazione. Abiti e accessori protagonisti: emergono in primo piano abiti e accessori dalle forme gemetriche su fondo bianco e nero,

- Stile Cleopatra: l'attrice Liz Taylor viene trasformata in un'icona di stile, grazie alla sensualità mostrata interpretando il ruolo di protagonista nel colossal Cleopatra.

- In passerella: dagli anni ’60 le sfilate di moda diventano veri e propri eventi mondani in cui incontrarsi e ammirare le nuove collezioni indossate dalle modelle.

- Femminilità posata - Femminilità al naturale: le modelle sono immortalate dall’obiettivo fotografico in pose sinuose, eleganti e raffinate. Il denominatore comune degli scatti è la fissità dell'immagine. Quest'ambito è il nucleo centrale della mostra.



Le stampe proposte sono acquistabili in diversi formati dal 16 al 30 settembre.