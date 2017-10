Milano, Wondy e la sua resilienza diventano un premio letterario

Lo scorso dicembre la giornalista Francesca Del Rosso è scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro . Era diventata Wondy come Wonder Woman , rispolverando un vecchio soprannome che si portava dietro dai tempi dell'università, e come una supereroina, con la tenacia e col sorriso, aveva affrontato la sua malattia. Ora un premio letterario , presentato a Milano e ideato da Alessandro Milan, marito di Francesca, e dall'associazione "Wondy sono io" , va a celebrare la resilienza, ossia la "capacità di resistere senza rompersi". I libri in gara verranno giudicati da una giuria d'eccezione presieduta da Roberto Saviano.

Perché un premio letterario? Perché "I libri, a volte, raccontano storie che ci aiutano a tenere duro, a posare anche sulle difficoltà uno sguardo positivo", si legge sul sito dell'associazione.



"Un giorno mi sono svegliato e ho capito che dovevo fare qualcosa per lei - ha raccontato Milan -. Il premio nasce alla Wondy, per un impulso, per un istinto". Francesca amava i libri, lei stessa ne aveva scritti cinque (tra cui l'ultimo, "Breve storia di due amiche per sempre", uscito poco prima dell'ultima ricaduta, e "Wondy. Ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro") e aveva creato un blog per raccontare la malattia, "Le chemioavventure di Wondy". Francesca aveva dimostrato una straordinaria capacità di accettare con un sorriso quel cancro che peggiorava progressivamente. Da qui l'idea di ricordarla con un premio, il premio "Wondy – per la letteratura resiliente"