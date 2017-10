La mostra "Chagall. Sogno di una notte dʼestate" Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un allestimento innovativo - La mostra, prodotta dal gruppo Arthemisia con Sensorial Art Experience e promossa dal Museo della Permanente, è patrocinata dal Comune di Milano. Grazie alla regia di Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi e alla colonna sonora curata da Luca Longobardi, i visitatori partono per un vero e proprio viaggio nella vita e nelle opere di Marc Chagall, scandito in dodici macro sequenze: Vitebsk, il piccolissimo villaggio russo in cui è nato; la vita; la poesia; i collages; la guerra; le vetrate; l’Opéra Garnier; Daphnis e Chloé; i mosaici; il circo; le illustrazioni per fiabe; la Bibbia.



"Crediamo moltissimo in questo progetto - ha detto il presidente del Gruppo Arthemisia, Iole Siena - perché non si tratta di uno di quei prodotti preconfezionati che stanno avvilendo il mondo delle mostre d’arte; questo è un progetto di altissimo livello, che ha alle spalle un enorme lavoro creativo, ed è una riuscita sintesi tra il meglio dell’artigianalità italiana e della tecnologia. Il risultato è sorprendente, è un sogno".



Un connubio d'arte - Il mondo creativo di Chagall (l’amore, la famiglia, le radici umane ed artistiche, i paesaggi, la musica) appaiono in tutta la loro forza, effervescenza e libertà interpretativa. L’integrazione tra racconto e musica mira a coinvolgere l’immaginazione e i sensi dello spettatore, che diventa attore e protagonista dell'esperienza.



"Il percorso proposto sa trasmettere emozioni uniche tramite un connubio d’arte, che unisce magicamente musica e pittura, già sperimentato con grande successo in altre occasioni", ha detto il presidente del Museo della Permanente, Emanuele Fiano. "La qualità dei curatori rappresenta un sigillo di garanzia per tutti coloro che nelle prossime settimane vorranno venire in via Turati a gustare fino in fondo un crescendo di spettacolo e cultura".



Gli sponsor - La mostra è sponsorizzata da Generali Italia nell’ambito del programma "Valore Cultura", un progetto mirato a sostenere le migliori iniziative artistiche e culturali e promuovere la valorizzazione del territorio, supportando eventi che favoriscano la partecipazione di un pubblico ampio ed eterogeneo. Un’impegno confermato anche in occasione della mostra “Chagall, sogno di una notte d’estate”: Generali e Arthemisia offriranno ottanta laboratori didattici gratuiti a circa duecento bambini delle scuole materne ed elementari. L'evento vede la partecipazione anche di Trenitalia, Giotto e del media partner Radio Dimensione Suono.