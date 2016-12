Milano, la mostra "Nuove donne del cacao" indaga lo sguardo delle donne ivoriane coltivatrici

Il progetto della fabbrica è di Solange N’Guessan, quarantenne ivoriana, a capo di 18 cooperative di coltivatori di cacao, che ha come missione il miglioramento della condizione delle donne della Costa D'AVorio. “Ho conosciuto Solange N’Guessan un anno fa nel villaggio dove sarebbe stato realizzato il suo sogno - racconta Francesco Zizola - mancava poco all'arrivo dei macchinari e la costruzione del fabbricato. Volevo cogliere il senso dell’attesa di donne che non si sono mai concesse di pensare in prospettiva, ma solo al presente. Quel senso di attesa nei loro sguardi dignitosi è l’essenza della mostra”.

“Questo progetto è stato realizzato grazie al sostengo di un produttore di cioccolato italiano, la Luigi Zaini - racconta Conclude Solange N’Guessan -. Quando presentai loro il progetto mi dissero che la mia determinazione ricordava quella di Olga Zaini, nonna degli attuali proprietari, che fu a capo dell’Azienda in tempi in cui le donne in Italia non occupavano posizioni di comando”.