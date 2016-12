Milano: la Galleria Rossana Ciocca ospita la mostra di Enzo Umbaca, perfetta fusione tra calcio e sacralità

La Galleria d'arte contemporanea Rossana Ciocca ospita a Milano la mostra Dadaumba di Enzo Umbaca : il titolo è un gioco di parole tra il cognome dell'artista, il novecentesco movimento artistico del Dadaismo - che quest'anno festeggia il centenario dalla sua nascita - e il motto delle sorelle Kessler Dadaumpa, che ha caratterizzato gli anni Sessanta, periodo in cui Umbaca è nato. La storia italiana, europea e personale dunque si fondono, dando vita ad un'originale esposizione: il filo conduttore delle opere è infatti il tema del calcio , indagato in tutte le sue sfumature .

L'attenzione dell'artista si è soprattutto focalizzata sulla struttura architettonica del campo da gioco , che gli rievoca gli anni in cui da ragazzino ha atteso invano la costruzione di un campetto nel suo paese natale in Calabria. Vi è inoltre una fondamentale connessione tra tale struttura e la chiesa : l'intuizione di Umbaca riguarda l'esistenza di un rapporto molto stretto tra l'area della porta di calcio e l'altare delle chiese rinascimentali. Entrambe, infatti, possiedono un' aura di sacralità : la prima è un luogo di forte tensione che il portiere non vorrebbe mai vedere oltrepassato, l'altra rappresenta il contatto che si crea con Dio.

La connessione tra calcio e sacralità è ben presente nell'opera Pietra, in cui l'artista ha creato con delle piccole candele bianche la struttura di un campo da gioco. E' un'operazione spirituale, poiché tali candele si sono plasmate sulla pietra grazie all'intervento della luce solare, in una sorta di fusione sacrale. Un altro aspetto calcistico indagato dall'artista è quello più cronachistico: partendo dalla giornata dell'anno passato in cui avvenne lo scandalo FIFA, Umbaca inizia a collezionare le prime pagine - dello stesso giorno - dei quotidiani internazionali, realizzando poi un'opera - intitolata Calciatori di teste - in cui non si concentra sull'architettura del campo da gioco, ma sulla figura umana.