Centoquaranta scatti mostrano l’amore incondizionato tra l’uomo e il suo cane. Le fotografie sono state scattate il 13 e il 14 febbraio, proprio in occasione della giornata degli innamorati, dalla fotografa giornalista Silvia Amodio , un’autrice nota per l’impegno sociale e i progetti zooantropologici. Un’iniziativa nata da Coop Lombardia, La lega Nazionale del Cane e Radio Bau di Radio Montecarlo , con il patrocinio del Comune di Milano. Queste immagini ora sono state raccolte in una mostra allestita al Castello Sforzesco di Milano e visitabile al 19 giugno , dalle ore 7 alle 19. Il lavoro completo sarà poi pubblicato in un catalogo arricchito da alcuni testi tra i quali quelli di Moni Ovadia , di Roberto Marchesini, Elio Fiorucci e di Chiara Oggioni Tiepolo. Si tratta di un vero e proprio censimento che racconta la presenza trasversale del cane nelle famiglie.

Una relazione che dura a 15 mila anni - La mostra raccoglie una carrellata di fotografie divertenti ma che danno corpo ad un progetto tutt'altro che superficiale e che racconta una relazione, quella tra l’uomo e il cane, che dura da oltre 15 mila anni. Con questo lavoro si vuol rendere omaggio agli amici a quattro zampe e ricordare che rispettare gli altri esseri viventi e l’ambiente significa prendersi cura innanzitutto di se stessi. In occasione della mostra saranno presentate anche le tavole che i ragazzi della Scuola del Fumetto di Milano hanno realizzato appositamente per questa iniziativa sul tema dell’abbandono. I lavori più interessanti diventeranno la campagna che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane utilizzerà per contrastare questo triste fenomeno.



Cani membri della famiglia - Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, il 43,3%, degli italiani vive con un animale domestico, per la maggior parte cani (60,8%) e gatti (49,3 %), che sono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti. Nonostante la crisi, i proprietari spendono molto per i propri amici a quattro zampe, tanto da rendere il settore del pet food un vero e proprio business che riempie le pagine dedicate all'economia. Sono sempre più numerosi i single che vivono in compagnia di un animale, le coppie che dopo un divorzio gestiscono il cane e i figli allo stesso modo e gli anziani che, rimasti soli, hanno come unico riferimento affettivo proprio un pet e per loro questo rappresenta l’idea di famiglia.