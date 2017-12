Milano, la mostra Revolution: musica e ribelli 1966-1970 Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un viaggio nel passato per chi ha vissuto quel periodo e per chi lo ha sentito solo raccontare. Quando Carnaby Street di Londra è diventata improvvisamente il centro del mondo. E la Gran Bretagna si è trasformata in una fucina di tendenze alla moda: dagli abiti alla musica, ma soprattutto alle idee. È da qui infatti che ha avuto orgine la rivoluzione di fine anni '60 che poi si è diffusa nel resto del mondo. L'Inghilterra è diventata così la terra dei Beatles, dei Rolling Stones e di tanti altri gruppi celebri come gli Animals, i Kinks e i Who. Sono stati gli anni dell'invenzione della minigonna per le donne e della moda dei capelli lunghi per gli uomini.



Ora questo periodo straordinario è diventato una mostra curata da Victoria Broackes e Geoffrey Marsh del Victoria and Albert Museum di Londra dove per la prima volta è stata allestita l'esposizione. Dopo Gran Bretagna e Canada, Revolution arriva in Italia. È organizzata in sette sezioni in cui si possono vedere gli oggetti più rappresentativi dell'epoca, ascoltarne le canzoni, riflettere sui temi che hanno caratterizzato gli anni in cui si viveva all'insegna di ideali di pace, amore e libertà. Revolution dunque non è solo un'esposizione su un periodo storico, ma sull'idea stessa di "rivoluzione".