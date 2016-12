Milano, in mostra i “luoghi” di Giotto

Proviamo a fare un semplice calcolo: ci sono 33 ore di cammino per andare da Firenze a Roma; 34 da Firenze ad Assisi; 31 da Assisi a Rimini; 38 da Rimini a Padova. Aggiungiamo qualche ora per tratta per via delle montagne, immaginiamo, però, come facilitazione, di poter usare un carro, un mulo o un cavallo. Risultato: ci vorrebbero al massimo tre giorni per compiere ciascuno di questi spostamenti. Questo è il tempo che deve aver impiegato Giotto quando (piccolo di statura e claudicante per una caduta giovanile!) andava su e giù per l'Italia per affrescare chiese, dipingere crocifissi, rispondere alle richieste sempre più numerose e insistenti dei suoi committenti. Firenze, Assisi, Roma, Rimini, Padova, Napoli, Bologna, Milano… sono solo alcune delle città che il pittore ha toccato nella sua lunga e impegnativa vita. E in ciascuna ha lasciato un inestimabile tesoro.