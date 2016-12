Milano, il punk compie 40 anni: la Galleria Sozzani festeggia con un'attesa mostra fotografica

13 giugno 2016 12:28 Milano, il punk compie 40 anni: la Galleria Sozzani festeggia con unʼattesa mostra fotografica Oltre novanta immagini per ricordare i personaggi britannici che hanno cambiato il linguaggio della moda e della musica: ampio spazio ai Sex Pistols, gruppo icona di unʼintera generazione

Il punk compie 40 anni: la Galleria Carla Sozzani festeggia l'appuntamento con "Punk in Britain", la mostra milanese con oltre 90 fotografie di personaggi britannici che, dalla metà degli anni Settanta, hanno rivoluzionato il linguaggio della moda e della musica. Tra essi vi sono i Sex Pistols, che hanno rappresentato la reazione alla depressione inglese e al rigido formalismo di allora. La mostra - visitabile dal 12 giugno al 28 agosto in Corso Como - è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, mentre il mercoledì e giovedì fino alle 21.00.

"Punk in Britain" è divisa in due parti: in prima istanza vi sono le fotografie di Simon Barker (noto con lo pseudonimo "Six"), Dennis Morris, Sheila Rock, Ray Stevenson, Karen Knorr e Olivier Richon; successivamente vengono esposti disegni, collage e grafiche di Jamie Reid, seguiti da una sezione speciale dedicata ai video e alle fotografie di John Tiberi.

Era il 1976 quando i Sex Pistols gridavano "I wanna be Anarchy": vestiti con camicie strappate e borchie, sono diventati icona di una generazione grazie a Malcom McLaren, il loro ideatore. Tra i fan della band, vi era il giovanissimo fotografo Simon Barker, che nel periodo 1976-78 ha catturato alcuni momenti di vita dei protagonisti del punk: famosi i suoi scatti in cui li ha ripresi in situazioni intime, come in camera da letto o in cucina. Il risultato è un vero e proprio "album di famiglia", ora disponibile alla Galleria Carla Sozzani.

Altri fotografi immortalarono alcuni momenti storici del punk: tra i tanti, Sheila Rock, che si è trasferita da New York a Londra solo per seguire tale sottocultura. Anche Dennis Morris, il fotografo ufficiale dei Sex Pistols, racconta il gruppo punk con le sue storiche immagini e con due video girati da John "Boogie" Tiberi, il tour manager dei Sex Pistols: "Concerto di Stoccolma del 1977" e "Sex Pistols Number 1", che raccolgono interviste esclusive della band.

Nel 1977, Jamie Reid, l’artista che ha "disegnato" il punk, curando l’immagine grafica dei Sex Pistols, cattura "God Save the Queen", il ritratto della regina pubblicato sul Daily Express in occasione del giubileo reale: anche questa storica immagine - simbolo di un'epoca - è presente alla mostra organizzata dalla Galleria Sozzani, che vuole dunque ricordare come, anche a distanza di 40 anni, il punk resti un importante fenomeno di costume e un modo di essere.