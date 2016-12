18 febbraio 2015 Milano, ecco il "Leonardo ritrovato"

del Castello Sforzesco In occasione dell'Expo, saranno sospesi i lavori di restauro per permette al pubblico di ammirare questo paesaggio recentemente tornato alla luce Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:55 - Grazie a un primo ciclo di lavori di restauro, anche l'ultima opera di Leonardo da Vinci scoperta nella Sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano, sarà presto visibile. In occasione dell'Expo, saranno infatti sospesi i lavori per permette al pubblico di ammirare questo paesaggio recentemente tornato alla luce.

Secondo gli esperti, la scoperta di questa opera di Leonardo, che rappresenta un paesaggio classico, preannuncia il ritrovamento di nuove porzioni pittoriche sulle altre pareti della Sala e cambia fin d'ora la lettura complessiva di questo spazio. Non più un trompe l’oeil per dare l'illusione di trovarsi sotto una sorta di gigantesco padiglione vegetale, come immaginato data la decorazione, sempre per mano di Leonardo, del soffitto, ma una pittura che coinvolge anche tutta l'altezza delle pareti per dare la sensazione di trovarsi all'aperto, in quel giardino che alla fine del Quattrocento doveva trovarsi all'esterno dell'edificio.