Milano, Antonio Calabrò: "La città può ambire ad essere capofila di iniziative sul mondo del libro"

Milano come luogo di promozione per le attività legate al libro. Secondo il vicepresidente Assolombarda, Antonio Calabrò, ne ha tutte le potenzialità: "Milano, metropoli europea dell'innovazione e della creatività, ha tutte le caratteristiche per essere centro di promozione e diffusione di attività legate alla lettura e al libro - afferma Calabrò – E' capitale dell'editoria e della comunicazione, è interna ai flussi di produzione della grande cultura popolare e, contemporaneamente, della ricerca di nuovi contenuti e nuovi linguaggi. E ha dimostrato, nel tempo, di sapere costruire virtuose sinergie tra istituzioni pubbliche e attori privati, nei settori delle imprese culturali, della formazione e della promozione di saperi umanistici e scientifici".

"Proprio grazie a queste caratteristiche Milano può nutrire la fondata ambizione di essere capofila di una nuova grande iniziativa che riguardi il mondo del libro - aggiunge Calabrò - Non in campanilistica opposizione con Torino e il suo Salone del libro, naturalmente".



"Ma per rilanciare le attività editoriali, la cultura, "il piacere del testo", la diffusione del libro, in accordo con la Fiera di Milano e comunque nel contesto di una serie di attività, da BookCity a "IoLeggoPerché", ecc. che vedono protagonisti le organizzazioni, le imprese e gli editori milanesi e che possono raccordarsi con le tante altre iniziative nazionali, pubbliche e private di promozione della lettura, con i festival e con le rassegne letterarie" conclude Calabrò.