Milano, al Grande Museo del Duomo la “Pietà di Micciano” di Venturino Venturi

Milano, la Chiesa di San Gottardo in Corte accoglie la “Pietà di Micciano” Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel centenario della nascita di Venturi, la Chiesa di San Gottardo in Corte - chiesa degli artisti nella tradizione milanese - riafferma così l’importanza della scultura nella ricerca di forme artistiche sempre nuove, in grado di rileggere i grandi momenti dell’esperienza della fede attraverso inediti linguaggi.



Le parole del poeta e amico Mario Luzi - “Non conoscessi Venturino da tanti anni, penserei che di artisti di quella specie si fosse perduta la razza - scriveva il poeta Mario Luzi, legato a Venturi da una solida amicizia - Promana da lui quel tanto di leggendario che colleghiamo con l’antica e perenne idea di creatore di forme vive; si tocca con mano la nascita di un’idea pensata nella materia che deve contenerla e esaltarla; non circospetto, non mediato né addomesticato dall’astuzia moderna: riappare l’antico confronto e la sfida tra la libertà e il limite”. Parole che tratteggiano un ritratto particolarmente interessante di Venturi, impegnato per tutta la sua vita nella meditazione sui grandi temi esistenziali, tra i quali quello della Madre. Tutto nasce dal vissuto personale dello scultore e, in particolare, dal dramma della guerra, che egli visse in prima persona sul fronte greco-albanese, dove rimase ferito gravemente.



L’opera dell'artista - Arte e vita si intrecciano in modo profondo nell’opera di Venturi. E la Pietà ne è la prova. La scultura assume un significato universale: nel sacrificio del Cristo tra le braccia della Madre è racchiuso il dramma dell’uomo del XX secolo, il cui cammino è segnato da decine di milioni di morti e da fiumi di sangue versato. Come suggerisce Luzi rileggendo Jacopone da Todi, “quelle crudeltà si operano e si consumano nella Sua carne. [Maria] è stata chiamata Donna de Paradiso e suo figlio è stato chiamato beato. Ma la forza di gravità del dolore sposta il centro nell’umano e solo nell’umano di questa prova”.



Non solo pessimismo e rassegnazione. Alla fine del percorso artistico di Venturi la parola chiave è “speranza”, come spiega lui stesso: “Io l’uomo non lo vedo morire, lo vedo nascere. Scolpire per me è come partorire... Io credo che, malgrado tutto, andiamo verso un rinascimento universale. Io ho l’impressione che mentre io rinasco gli altri stiano morendo. E allora io rinasco per farli rivivere cioè con la speranza di dargli vita”.



Il percorso della Pietà - La “grande statua”, del peso di due tonnellate, non si ferma: da una pieve di un borgo in provincia di Arezzo, ha raggiunto Milano mostrandosi davanti all’altare della Basilica di Santa Maria delle Grazie, per poi approdare in Svizzera, a Mendrisio, nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. E ora tornerà, appunto, a Milano.