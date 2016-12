Milano, a Palazzo Morando la "città d'acqua" mette in mostra i suoi segreti

Sapevate che la Darsena un tempo era l'ottavo porto d'Italia per traffico merci? E che l'Acquario Civico, inaugurato durante l'Esposizione internazionale di Milano del 1906, è stato uno dei pochi edifici costruiti per l'evento a salvarsi dalla demolizione? Questi e altri aneddoti si possono scoprire visitando la mostra "Milano, città d'acqua", che l'associazione Spirale d'Idee porta a Palazzo Morando dal 12 novembre 2015 al 14 febbraio 2016.



Centocinquanta immagini d'epoca, provenienti da archivi pubblici e privati, oltre a una quantità di materiale cartografico, testimoniano la ricchissima presenza d'acqua nel capoluogo meneghino fin dalla sua fondazione, come elemento cardine attorno al quale la città ha costruito la sua fisionomia e ha potuto prosperare.