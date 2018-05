Meet the Media Guru a Milano, più di 300 persone per Corey Timpson

“Secondo una ricerca condotta su 40mila persone, i musei sono ritenuti fonti di conoscenza più affidabili delle università”, ha spiegato Timpson, che per 18 anni ha lavorato al museo dei Diritti Umani di Winnipeg dove è anche vicepresidente, e oggi è consulente per istituzioni e musei di tutto il mondo. "Nell’era digitale, i musei non possono restare fermi, ma sono chiamati a rinnovarsi - ha chiarito il 'guru' - Non devono solo conservare il sapere, ma anche trasmetterlo con i mezzi e le risorse della contemporaneità".



Per Timpson, fare innovazione culturale significare potenziare “interattività, collaborazione, esperienzialità, inclusione.” “Interattività non vuol dire solamente far un click sullo schermo: occorre attivare un dialogo con il visitatore per scatenare in lui una vera e propria esperienza”, ha spiegato. Per farlo, bisogna coinvolgere tutti i sensi: chi entra in un museo deve guardare, ma anche ascoltare e persino toccare ciò che si trova davanti.



L’obiettivo finale è includere nell’esperienza qualunque persona, a prescindere dalle barriere di genere, linguistiche o fisiche: chi non vede o non sente deve poter godere della collezione di un museo o del percorso di una mostra nel modo più completo ed efficace possibile. Questo approccio, che Timpson ha definito “inclusive design”, è facilitato grazie al supporto di applicazioni, software e device sofisticati, ma può essere applicato anche in contesti analogici, potenziando l’aspetto emotivo e partecipativo della visita.



La serata con Corey Timpson, patrocinata dal Mibact, è stata ideata e promossa da Meet the Media Guru, piattaforma di incontri sulla cultura digitale diretta da Maria Grazia Mattei, che nel febbraio scorso ha lanciato MEET, centro internazionale per la cultura digitale promosso con Fondazione Cariplo.