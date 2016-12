7 ottobre 2016 17:20 Mdff, il design e le sue sfide raccontate dagli ambasciatori dellʼeccellenza italiana

La necessità di comunicare in maniera sempre più completa e attraverso i nuovi linguaggi il mondo del design e la cultura del progetto. Così come affrontare le nuove problematiche della sostenibilità e del vivere contemporaneo. Sono queste le sfide che per la sua quarta edizione si pone il Milano Design Film Festival e che, grazie anche a importanti partnership con gli ambasciatori del design italiano nel mondo, diventano il fulcro del dibattito attorno alla kermesse, che si svolge dal 6 al 9 ottobre all'Anteo Spazio Cinema di Milano.

Flos, creatività, passione e impegno - "Oggi con i cambienti sociali e tecnologici a cui si va incontro, tutto vive un momento di grande rivoluzione - spiega Piero Gandini, Ceo di Flos -. Design e arte hanno superato i loro confini tradizionali e la distinzione tra l'uno e l'altra è sempre più labile". "Oggi - prosegue Gandini - la cosa più importante è seguire il flusso della creatività e volgere un occhio all'impegno sociale e civico che diventa un aspetto importante per chi crea".

Ivm, ambiente e design - La sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente oggi è una sfida e un valore per molte realtà del design. "Può sembrare una contraddizione - spiega Marco Buttafava, di Ivm Group - che un'azienda come la nostra che si occupa di vernici, quindi di prodotti chimici, possa interessarsi a questo tema. Ma vivere bene e vivere sani è in realtà uno dei nostri must e cerchiamo di portare questo messaggio anche nel mondo del design".

Moroso, la cultura del design - "Per noi il design è cultura: un qualche cosa attraverso cui il mondo può diventare più bello - spiega Christian Tomadini, Ceo di Moroso -. Il cinema è una forma d'arte estremamente di attualità: Moroso con la sua creatività è stato fonte di ispirazione per il cinema così come il cinema lo è stato per Moroso e crediamo che possa essere uno dei linguaggi più penetranti attraverso cui veicolare il nostro messaggio".