3 novembre 2016 11:01 Martin Mystère, arrivano le "Nuove Avventure a Colori": è una rivoluzione Il primo albo della serie, che ambienta la storica collana di Sergio Bonelli nel presente, sarà in fumetteria dal 3 novembre e in edicola dal 5

"Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori": non un remake, non un reboot, non un prequel, ma un po’ tutte queste cose assieme. Martin Mystère come se fosse nato oggi, anziché nel 1982. La nuova miniserie, dedicata da Sergio Bonelli Editore al "Detective dell’Impossibile", è infatti un viaggio tra mummie, golem e demoni, ma soprattutto un'operazione di restyling, presentata in anteprima al Lucca Comics&Games.

Il "nuovo corso", voluto da Alfredo Castelli - papà del fortunato fumetto - e curato da Giovanni Gualdoni, è stato pensato per rispondere al seguente interrogativo: "Come sarebbe stato Martin Mystère se fosse nato oggi, trentaquattro anni dopo il fatidico 1982?".



Il mondo del mistero e del paranormale è infatti molto diverso oggi, in cui computer e cellulari hanno preso il sopravvento e le teorie scientifiche sono inesorabilmente cambiate.

