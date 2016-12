Mario Dondero, addio al fotografo di guerra e della gente comune

Partigiano in Val d'Ossola, diventa giornalista e fotografo dall'inizio degli anni Cinquanta collaborando con una serie di quotidiani e periodici, da L'Espresso a Le Monde.



A Milano era legato al cosiddetto gruppo dei "Giamaicani", i frequentatori del bar Giamaica. Poi il trasferimento in Francia dove ha scattato una delle sue foto più celebri: il gruppo degli scrittori del Nouveau Roman, a Parigi nell'ottobre del 1959 davanti alla sede dell'Editions de Minuit. Davanti al suo obiettivo Nathalie Sarraute, Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, Claude Mauriac, Claude Simon, Jerome Lindon, Robert Pinget, Claude Ollier. Impegnato politicamente e civilmente e sempre mosso da un'estrema curiosità, si era mosso anche sui fronti di guerra, a Kabul, in Africa (Marocco e Algeria), aveva fotografato anche la Sorbona occupata dagli studenti.



Fra i tanti reportage anche uno sui nuovi italiani, stranieri che avevano trovato fortuna e integrazione nel nostro paese, dal medico, all'insegnante di danza, dall'artigiano, alla studentessa. Da anni viveva a Fermo, nelle Marche, regione di cui si era innamorato, insieme alla moglie francese, morta qualche anno fa e sepolta in Italia, circondato dall'affetto di tanti amici. Lascia due figli che vivono all'estero.