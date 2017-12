Maria Callas, a Roma la voce della Divina in mostra

In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Maria Callas (Parigi - 16 settembre 1977), Roma ricorda la Divina con Callas e Roma - Una voce in mostra , a cura di musicaPERformare con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un viaggio musicale nella vita artistica e personale del soprano che accende i riflettori sul suo rapporto con la Capitale. Durante il percorso, sarà proprio la voce di Maria Callas ad accompagnare i visitatori, che, dal 12 dicembre al 21 gennaio 2018 allo Spazio Eventi Tirso , potranno ripercorrere il decennio 1948-1958 . Decennio che lega la Divina alla città eterna.

La mostra - Dagli esordi a Roma nel dopoguerra alla stagione della Dolce Vita e della Hollywood sul Tevere, per arrivare allo scandalo della Norma al Teatro dell’Opera (gennaio 1958), che comportò il suo allontanamento dal teatro. Ripercorrendo le tappe del rapporto tra Maria Callas e Roma, la mostra ridà vita alla figura dell’artista. Fil rouge del percorso la voce della Divina.



Il progetto - Il progetto nasce dall’incontro tra musicaPERformare e Giovanna Lomazzi, amica intima, assistente personale e memoria storica della Callas. L’originalità della mostra sta nell’uso delle registrazioni sonore come oggetto espositivo. Non mancano, inoltre, bozzetti, costumi di scena, immagini di archivio e testimonianze visive e sonore. È la stessa Divina, dunque, a raccontare se stessa.



I partner della mostra - L’iniziativa, ideata e prodotta da musicaPERformare con la collaborazione di Q Academy e sostenuta come progetto speciale dal MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), si avvale della sinergia con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, l’Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio e ha ottenuto il patrocinio del MiBACT, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, dell’Ambasciata Americana e del Comune di Zevio. Inoltre, tra i partner figurano anche l’Accademia Maria Callas di Zevio, l’Archivio fotografico Riccardi, l’Istituto Cinecittà Luce e RAI Radio 3.



Callas e Roma. Una Voce in Mostra

12 dicembre 2017 - 21 gennaio 2018

10-19 dalla domenica al giovedì, venerdì e sabato fino alle 20